Bulgarian Cartrader с ново парче и европейско турне (ВИДЕО)

След силния старт на годината Bulgarian Cartrader изненадва феновете с новия си сингъл "Toothpicks" - едно енергично, ведро и дръзко инди-поп парче, което вече звучи като химн на всички, които не искат лятото да свършва. С характерните си заразителни китари и закачливи текстове, "Toothpicks" разказва за самосаботажа и онова отчаяно желание да намериш всякакъв повод, за да не се върнеш обратно на работа. Това е песен, която улавя едновременно лятното настроение и бягството от рутината, с много хумор, свобода и емоция.

Излизането на "Toothpicks" бележи нов етап в подготовката за дългоочаквания албум "Greetings from Soulgaria", който ще излезе на 10 октомври 2025 г. След впечатляващия си дебют "Motor Songs", Bulgarian Cartrader се превръща в разказвач на истории. Албумът е колекция от музикални "пощенски картички" от въображаемия свят на Soulgaria, място, в което носталгията, вътрешните търсения и богатото културно наследство на артиста оживяват в песни.

Успоредно с премиерата на сингъла, Bulgarian Cartrader обяви и предстоящото си турне Soulgaria Tours, което ще премине през Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Нидерландия, Полша и България. Поради големия интерес вече няколко дати са разпродадени или преместени в по-големи зали. Българската публика ще има шанс да чуе новия материал на живо на 6-и декември в SOFIA LIVE CLUB.

"Toothpicks" е песен, която носи енергия, настроение и свободен дух, перфектен саундтрак за края на лятото и първата покана към публиката да влезе в света на Soulgaria.

Kонцертът на 6-и декември в SOFIA LIVE CLUB е с вход свободен!

За Bulgarian Cartrader

Роден в София и базиран в Берлин, носителят на Music Moves Europe Award Bulgarian Cartrader е певец и продуцент с блус и соул в сърцето. Неговата музика е модерна амалгама от източна чувствителност и западна инди енергия, форма на византийски госпъл, пречупен през призмата на съвременно R&B и инди звучене. Тя съществува на границата между Eastern-Americana, Balkan ‘roll и западен поп, стил, който вече му е донесъл признание, награди и международен успех.

Преди да стартира Bulgarian Cartrader, Даниел Стоянов се утвърждава като автор и вокалист, работил с имена като Peter Fox и SEEED. С дебютния си албум "Motor Songs" (2021) той печели широка публика и голямо признание от критиката, а сега "Greetings from Soulgaria" обещава да разкрие една по-сериозна, дълбоко лична страна на неговата музика.

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента Следващо ПоколениеЕС (NextGenerationEU), Bulgarian Cartrader на живо в България: Представяне на албум.