Еврото с обрат в началото на седмицата

На 27 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 12 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1126 спрямо щатския долар. Такива ниски равнища не бяха наблюдавани от около година и половина, когато курсът слезе до 1,093 спрямо американската валута. Постепенно единната европейска валута започна да се възстановява бавно и премина и ключовата психологическа бариера от 1,12 спрямо долара. Изведнъж обаче на 6 ноември последва рязък спад и затваряне при 1,1141. Днес виждаме нов обрат в курса.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 9 ноември, за 1,1168 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,24% над последното отчетено ниво в петък.

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Европейската централна банка определи на 6 ноември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1165 щатски долара спрямо 1,1224 долара на 5 ноември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 октомври, когато слезе на ниво 1,1126.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 октомври - 1,1238 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 октомври 2026 г. - 1,1126.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.