Echoes of Balkana: E-an-na, KHANЪ и Tickle the Sage се срещат на една сцена в Mixtape A-side на 14.11.2026

Три банди, обединени от митичния Балкан, ще се съберат за концерт, в който тежкият екот на планините се носи от ритъма на психеделията.

Румънските фолк метъл мистици E-an-na, българската фолк метъл чета KHANЪ и психеделичните рок шамани Tickle the Sage ще ви поведат по три различни пътеки към една обща идея - музиката като ритуал.

От Карпатите започва разказът на E-an-na. Вече десет години групата е сред най-ярките имена на съвременната румънска метъл сцена. След победата си в румънския Wacken Metal Battle през 2017 г., успеха на „Malere“ и пет студийни албума, тя се утвърждава като най-слушаната румънска метъл банда в Spotify. Карпатските легенди оживяват чрез експлозивни рифове, фолклорни мотиви и неудържима сценична енергия. С богата история и вярна публика зад гърба си, E-an-na най-сетне идват на българска земя.

Ако E-an-na черпят силата си от Карпатите, то KHANЪ отвръщат с гласа на българските планини. По-рано през 2026 г. те издадоха албума „Битка“, който бързо наложи песни като „Бай Ганьо“ и „Огнен меч“ сред новите български метъл химни. Съчетавайки тежки китари с гайда, тамбура, кавал, уд и други традиционни инструменти, групата вдъхва нов живот на българската история. След концерти на крепостта Царевец, Hills of Rock, Vidas Art Arena и национално лятно турне, KHANЪ пристигат в Mixtape A-side, готови за поредната битка.

Между тези два планински масива се разлива психеделичният ритъм на Tickle the Sage. Сред пионерите на новата вълна психеделичен рок в България, бандата изгражда собствен свят, в който desert и space rock, сърф, фънк и ориенталски влияния се преплитат в тежък, хипнотичен груув. От създаването си през 2022 г. Tickle the Sage развиват свое отличително звучене, затвърдено с дебютния им албум Journey (2025). След изявите си с международни имена като King Buffalo, BaBa ZuLa и Planet of Zeus, те продължават да разширяват музикалния и визуалния език на своя творчески свят. Tickle the Sage ще се появят на 14.11, за да ви понесат към планините.

За почитателите на folk, psych, stoner, progressive и experimental rock това е рядка възможност да видят на една сцена три проекта, които доказват, че тежката музика продължава да намира нови форми на изразяване.

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