Заради смяна на караула: Част от центъра на София забранен за автомобили

От 11:30 до 12:30 часа се забранява влизането на пътни превозни средства в центъра на София по ул. "Леге" между бул. "Цар Освободител“ и ул. "Съборна". Причината - тържествената смяна на гвардейския караул пред президентството. Още: Гвардейците пред президентството с нови червени кабинки

От 11:00 часа до края на тържествената смяна на почетния гвардейски караул днес ще бъдат паркирани автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. "Цар Освободител" между Археологическия музей и Българска народна банка. Още: Български гвардейци и украински бойци дефилират пред Зеленски и Радев (ВИДЕА)