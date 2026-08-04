Сиан Еванс от Kosheen преди концертите в България: Оставете телефоните и се насладете на момента!

Легендарният британски проект KOSHEEN пристига в България за два концерта на 6 август в клуб "Маймунарника" – София, и на 7 август в Античен театър - Пловдив, а малко преди срещата с публиката вокалистката Сиан Еванс разказа в ефира на Nova TV за пътя към успеха, вдъхновението зад емблематичните песни и силата на живата музика.

Историята на KOSHEEN започва далеч от блясъка на големите сцени. Преди световния успех Сиан Еванс живее със сина си в палатка в планините на Уелс без ток и течаща вода, където създава текстове, които по-късно ще се превърнат в едни от най-разпознаваемите хитове на групата. Именно в този период се ражда и песента "Hide U", превърнала се в световен хит и един от символите на електронната музика в началото на новия век.

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По думите на Еванс, успехът идва неочаквано и променя живота на всички в групата, но най-голямото предизвикателство за нея остава съчетаването на музикалната кариера с ролята ѝ на самотна майка. Въпреки трудностите тя определя този период като време, изпълнено с творчество, свобода и желание да създава музика без компромиси.

Фотограф: Yagub Allahverdiyev

Днес изпълнителката продължава да вярва, че най-ценният момент на един концерт е живата връзка между артист и публика, затова отправя необичаен призив към феновете си: да оставят телефоните си и да се потопят изцяло в атмосферата на музиката, вместо да я преживяват през екрана. Според нея всяко изпълнение е уникално и съществува само в мига, в който се случва. Според Еванс преживяването на живо не може да бъде заменено от нито един видеозапис, а най-хубавите спомени са тези, които остават в съзнанието, а не в галерията на телефона.

Сиан Еванс пази прекрасни спомени от срещите си с българската публика, която определя като емоционална, енергична и изключително отдадена на музиката. Именно затова очаква с нетърпение предстоящите си концерти у нас, на които обещава изпълнения на емблематичните хитове на групата, сред които "Hide U", "Catch", "Hungry" и "All In My Head", както и специална атмосфера, каквато само живото изпълнение може да създаде.

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KOSHEEN ще се срещнат с почитателите си в България с концерт в София на 6 август в клуб "Маймунарника" и на сцената на Античния театър в Пловдив на 7 август. Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.bg, организатор е Event Masters.

Сиан Евънс със специално обръщение към българските фенове преди концертите на Kosheen у нас (ВИДЕО)