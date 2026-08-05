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Еврото записа месечен рекорд спрямо долара

05 август 2026, 9:33 часа 240 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Еврото записа месечен рекорд спрямо долара

След като на 30 юли курсът на еврото се качи над границата от 1,15 спрямо щатския долар, а ден по-късно отбеляза рекордни стойности за последния един месец (1,1534) към американската валута, единната европейска валута продължава да се движи над тази психологическа граница вече пети пореден ден. Нещо повече - еврото подобри рекорда за последния месец, достигайки до курс 1,1535 спрямо долара към 9:30 ч. наше време сутринта на 5 август.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 5 август, за 1,1535 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е малко над последното отчетено ниво във вторник.

Още: Курсът на еврото спрямо долара остава над ключова граница вече четвърти пореден ден

Европейската централна банка определи на 4 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1515 щатски долара спрямо 1,1535 на 3 август.

Снимка: iStock

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото има днес, 5 август - 1,1535 спрямо долара, а преди това - на 31 юли, когато единната европейска валута бе със стойности от 1,1534 щатски долара.

Още: След месечния рекорд: Еврото започва с близки до върха нива през август

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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