Ерика Баду издаде студиен албум след 16-годишна пауза

Малко ни дели от първото самостоятелно шоу на неповторимата Ерика Баду у нас. 16 години след последния си студиен албум "New Amerykah Part Two (Return of the Ankh)", тя издаде дългоочаквания съвместен албум с легендарния продуцент The Alchemist. "Before the World Blows: The Abi and Alan Experiment" излезе на 28 август през Young Recordings (част от Beggars Group) и през Control FREAQ Records – независимият лейбъл на Баду, основан през 2005 г. Именно през този лейбъл тя издаде и микстейпа си "But You Caint Use My Phone" през 2015 г.

Източник: Control FREAQ Records:Young Recordings

Заглавието на новия албум съчетава второто ѝ име Аби (от Erica Abi Wright) с първото име на продуцента Алан Мейман, известен като The Alchemist. Албумът е записван в продължение на 18 месеца между Далас и Лос Анджелис. В интервю за "Billboard" The Alchemist разказва, че всичко тръгва от желанието на Баду да рапира върху негова стара продукция – по-конкретно бийта на "The Realest", използван в албума на Mobb Deep "Murda Muzik" от 1999 г. The Alchemist е един от най-уважаваните хип-хоп продуценти в САЩ – освен с Mobb Deep работи с Nas, с Eminem (като DJ на негови концерти), има участие в създаването на музиката за "Grand Theft Auto V", носител е на награда "Грами" за албума "Alfredo" (2020) с Фреди Гибс, стои зад емблематичното парче на Кендрик Ламар "Meet the Grahams" (2024)."

В "Before the World Blows: The Abi and Alan Experience" Баду не е просто вокал над готова продукция на The Alchemist, а и изпълнителен продуцент – тя участва в процеса от самата идея до финалния микс. Албумът съдържа 16 песни и внушителен списък от гост-участия – Westside Gunn, Steve Lacy, Thundercat, Kamasi Wahington, Earl Sweatshirt, DRAM, Joi и DJ Creole Princess. Зад пулта за миксирането застава Young Guru, а DJ Quik се включва с перкусии. В една от интерлюдиите е използван и откъс от песен на Jay Electronica. Първото парче е "Echos" – меко, мъгляво въведение, в което Баду се движи плавно между пеене, рап и спокоен речитатив. Единственият сингъл, издаден преди самия албум – "Witch Doctor", разгръща закачливата ѝ страна върху един от най-мрачните бийтове на The Alchemist.

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Още преди официалното си появяване албумът провокира истинско вълнение сред феновете чрез интерактивното преживяване "Badu Burner Phone". Решаването на поредица онлайн загадки отвеждаше към таен телефонен номер, на който късметлии почитатели получаваха видеообаждане от самата Баду.

Музикалните критици и феновете посрещат албума с възторг. "Billboard" отрази албума с подробен материал и класация на всички песни в него, а в статията Баду е определена като една от най-добрите изпълнителки на рап в момента. Британското издание "Northern Transmissions" пише за него като за продукция, в която двамата артисти сякаш си отговарят един на друг в реално време, вместо да следват предварителна рамка – напълно в духа на Баду.

Албумът излиза седмици преди първия концерт кралицата на нео соула в София. Феновете ще я чуят на живо на 23 октомври 2026 г. в зала 1 на НДК, като част от европейското ѝ турне IMEHO. Част от новите песни ще се превърнат в естествена част от нейния непредвидим сценичен репертоар, за който тя самата споделя, че никога не се повтаря два пъти.

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Ерика Баду е носител на пет награди "Грами" и 20 номинации, а през 2025 г. "Billboard Women in Music" ѝ връчи специалната награда "Icon Award" – признание за цялостния ѝ принос към музикалната култура. "Звуков лечител", духовен наставник, модна икона и актриса, тя никога не е разглеждала музиката като продукт, а като начин на живот, изследване и връзка с другите.

Билетите за концерта на Ерика Баду на 23 октомври в зала 1 на НДК са в продажба в мрежата на Eventim.