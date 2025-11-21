"Евровизия" с нови правила: Журито ще решава повече, зрителите - по-малко

Драстични промени ще претърпи песенният конкурс "Евровизия" през следващото си издание.

От EBU обявиха, че за "Виена 2026", където ще участва и България, ще бъдат въведени нови правила за гласуване и провеждане на промо кампаниите на участниците. Тежестта на зрителския вот ще бъде намалена за сметка на журито, песните ще се подлагат на повече проверки за съответствие с духа и правилата на конкурса, а рекламата на изпълнителите ще бъде ограничена.

Журито се завръща на полуфиналите

Досега правилата сочеха, че гласуването на двата полуфинала се осъществава само от публиката, а на финала тежестта е разпределена поравно между телевота и вота на специализираното жури, съставено от музикални експерти и меломани. Сега обаче, за първи път след 2022 г., журито се завръща като равноправен фактор в гласуването и на полуфиналите.

"Тази промяна има за цел да насърчи оптималния музикален баланс и разнообразие в песните, които се класират за Големия финал, като гарантира, че висококачествените участия с големи артистични качества ще бъдат признати наред с тези, които са популярни", се казва в позиция на организаторите на "Евровизия".

Броят на журито ще се увеличи от 5 на 7, като всяко жури вече ще включва поне двама членове на възраст между 18 и 25 години.

Източник: БНТ

Орязване на гласовете на публиката

В момента съществува ограничение за броя гласове на зрителите. Те могат да гласуват максимум 20 пъти чрез телефонно обаждане, СМС или в специално създаденото приложение на конкурса. През май обаче таванът за гласуване за зрители, гласуващи у дома, ще бъде намален наполовина - на 10 гласа.

Според организаторите феновете ще бъдат насърчени да подкрепят повече участници.

Защита на вота от измами

Ще бъдат взети и подобрени технически предпазни мерки за откриване и блокиране на координирана или измамна дейност по гласуването. От EBU ще положат усилия вотът да е честен и сигурен, без риск от външни вмешателства.

Участниците следващата година ще трябва да преминат и по-строг мониторинг за текстовете и сценичното изпълнение, за да е сигурно, че те отговарят на духа и правилата на конкурса.

По-малко рекламни кампании

Традиция от години е след обявяването на всеки участник от държава, да започват масови европейски турнета с цел популяризиране на песните. Страните и обществените оператори, които разполагат с по-голям финансов ресурс, подготвят по-мащабни промо турове - с участия в различни страни, концерти, медийни изяви, промотиране на песните по радия и телевизии и мащабно присъствие в социалните мрежи. Нерядко, представянето на песните на конкурса е зависело именно от предварителния рекламен пласмент на съответния участник.

Сега, организаторите искат да ограничат това влияние на рекламните кампании.

Затова ще бъдат въведени по-строги ограничения за реклама и промотиране, за да се ограничи непропорционалното влияние на трети страни, включително подкрепяните от правителства кампании.