Финалистката в "Гласът на България" Анна Ставрева - Annista с дебютна песен (ВИДЕО)

Млада, дръзка и с глас, който разтърсва, Анна Ставрева - Annista, финалист в „Гласът на България“ 2024, прави своя дебют на музикалната сцена със сингъла „Розови очила“. Чрез него тя избира да разкаже за първата си любов, за раздялата, която боли, и за силата да превърнеш тъгата в изкуство.

Повече за дебютната ѝ песен

Вдъхновението идва от реална връзка от разстояние с италианец, когото среща по време на обучение за престижния Berklee College of Music, за който печели пълна стипендия за петседмична програма. „Точно тогава разбрах, че печеля стипендия за обучение в Berklee College of Music. Как да не гледам живота през „Розови очила“?! Вместо да се изгубя в тъгата от раздялата, избрах да я превърна в музика.“, споделя Анна.

Текстът и мелодията на песента са изцяло нейно дело, родени от вихъра на чувства, които не търпят мълчание. За финалния звук се доверява на Дамян Михайлов, който облича личната ѝ история в аранжимент, превърнал емоциите ѝ в музикален пейзаж с дълбочина и нюанс.

Видеото към „Розови очила“ е кинематографичен портрет на любов, която избледнява, но не изчезва – оставя отпечатък в душата на изпълнителката. Под режисурата на Ана Симеонова, операторското майсторство на Теодора Вербовска и с участието на екип от НАТФИЗ, визуализацията се превръща в екранен дневник, разказан в кадри. Главната роля е поверена на актьора Момчил Георгиев, който с финес и дълбочина пресъздава емоционалната история.