Hellion Stone се завръщат с "A Better Lie" и концерти с BoiL (ВИДЕО)

Hellion Stone нахлуват в 2025 г. безцеремонно и с пълна сила, готови за шумно и енергично завръщане под светлината на прожекторите с чисто нов сингъл. "A Better Lie", създаден в колаборация с BoiL, излезе на 24 януари с премиера на класическо рокендрол видео в YouTube канала на групата. Освен новата продукция, Hellion Stone обявиха и два дългоочаквани концерта през февруари. Бандата ще свири в петък, 21 февруари, в клуб Download в Пловдив и в събота, 22 февруари, в клуб Mixtape 5 в София. Билетите вече са в продажба в мрежата на Epay.go.

Специален гост на двата предстоящи концерта е BoiL, който за първи път ще стъпи на сцената заедно с оригиналния вокалист на бандата - Иван Попов-Иво. Боил Каранейчев замени Иво през 2022 г., когато Hellion Stone свириха като съпорт на легендарните Godsmack, заради краткото му отсъствие. Сега двамата вокалисти ще обединят сили на живо за първи път. Те не само ще представят знакови Hellion Stone парчета, но и нова продукция, по която останалите членове на групата – Стефан Стефанов, Иван Стоянов, Атанас Пангев и Мануел Малешков – са работили съвместно с Боил, докато Иво временно е извън сцената. Новата песен на Hellion Stone feat. BoiL – "A Better Lie" – е с текст на младия музикант от Бургас и е модерен рок химн, който отдават почит и на класическия хеви звук.

Повече за новото видео

Видеото към "А Better Lie" е заснето в елегантната стара сграда на Сточна гара в София и е продукция на дългогодишните творчески партньори на бандата – опитния екип на Brain Stock Footage House, начело с режисьора Никола Копаров и с оператор Петър "Българевеца" Димов. Tова е четвъртият им съвместен визуален проект след клипа към едно от най-емблематичните парчета на бандата "For God’s Sake" (2021), акустичната балада "Epilogue" (2020) и последното видео на бандата "She Tells Me To Be Good" (2022).

Билетите за концертите в Пловдив и София са на цена от 20 лв. и могат да бъдат закупени в мрежата на Epaygo. В деня на събитията, ако останат, ще се продават на входа за 25 лв.

