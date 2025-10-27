Войната в Украйна:

Идеалното трио: Вениамин, Nicka и Ernesto Valenzuela са перфектните "Познати" (ВИДЕО)

27 октомври 2025, 10:03 часа 329 прочитания 0 коментара
Идеалното трио: Вениамин, Nicka и Ernesto Valenzuela са перфектните "Познати" (ВИДЕО)

На 24 октомври 2025 г. българската музикалната сцена посрещна ново свежо парче - колаборация, която обещава да се превърне в хит – "Познати" на NICKA, Veniamin и Ernesto Valenzuela. Песента обединява трима много различни артисти, но с общ усет към модерното звучене. Срещата между тях се случва на територията на най-големия творчески лагер за писане на музика у нас - Sofia Songwriting Camp.

Проектът се ражда именно там, където тримата музиканти се запознават и експериментират с идеи. Резултатът е свеж поп-трак с отчетливи R&B влияния и латино полъх – благодарение на мексиканските корени на Ernesto Valenzuela. Продуцент на песента е шведът Raz Palm, чието участие допринася за международното звучене.

"Миналата година на Sofia Songwriting Camp написахме тази песен. Оттогава „Познати“ си чакаше момента – и ето, че най-накрая е тук.

Още: Цар Плъх представят ново тъмно поп изкушение (ВИДЕО)

Тази песен е специална за нас, защото в нея има частица от всеки един, който беше част от създаването ѝ.", споделя Вениамин в Instagram за неочакваната колаборация.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Музиката и текстът са съвместна работа на Rasmus Palmgren, Вениамин Димитров, Надежда Александрова и Ernesto Valenzuela, а видеото към песента е режисирано от Stressko.

За изпълнителите

NICKA (Надежда Александрова) е една от най-разпознаваемите млади изпълнителки на българската сцена, позната с хитовете „Дишай“, „Фетиш“ и „Луда“, като внася женственост и характерен тембър, който омекотява звученето. Вениамин Димитров, спечелил широка популярност след участието си в шоуто „Като две капки вода“, допринася с мощен вокален диапазон и сценично присъствие, които придават сила и дълбочина на песента. Ernesto Valenzuela, мексикански музикант, който активно развива кариерата си в България, добавя своя характерен латино почерк – акцентът, който превръща „Познати“ в проект с международно звучене и свежа енергия.

Още: Фолклорът като пулс на любовта: Поли Хубавенска с нова версия на "Пустоно лудо и младо" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Българска музика Вениамин Димитров Nicka Ernesto Valenzuela
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес