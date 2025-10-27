Идеалното трио: Вениамин, Nicka и Ernesto Valenzuela са перфектните "Познати" (ВИДЕО)

На 24 октомври 2025 г. българската музикалната сцена посрещна ново свежо парче - колаборация, която обещава да се превърне в хит – "Познати" на NICKA, Veniamin и Ernesto Valenzuela. Песента обединява трима много различни артисти, но с общ усет към модерното звучене. Срещата между тях се случва на територията на най-големия творчески лагер за писане на музика у нас - Sofia Songwriting Camp.

Проектът се ражда именно там, където тримата музиканти се запознават и експериментират с идеи. Резултатът е свеж поп-трак с отчетливи R&B влияния и латино полъх – благодарение на мексиканските корени на Ernesto Valenzuela. Продуцент на песента е шведът Raz Palm, чието участие допринася за международното звучене.

"Миналата година на Sofia Songwriting Camp написахме тази песен. Оттогава „Познати“ си чакаше момента – и ето, че най-накрая е тук.

Още: Цар Плъх представят ново тъмно поп изкушение (ВИДЕО)

Тази песен е специална за нас, защото в нея има частица от всеки един, който беше част от създаването ѝ.", споделя Вениамин в Instagram за неочакваната колаборация.

Музиката и текстът са съвместна работа на Rasmus Palmgren, Вениамин Димитров, Надежда Александрова и Ernesto Valenzuela, а видеото към песента е режисирано от Stressko.

За изпълнителите

NICKA (Надежда Александрова) е една от най-разпознаваемите млади изпълнителки на българската сцена, позната с хитовете „Дишай“, „Фетиш“ и „Луда“, като внася женственост и характерен тембър, който омекотява звученето. Вениамин Димитров, спечелил широка популярност след участието си в шоуто „Като две капки вода“, допринася с мощен вокален диапазон и сценично присъствие, които придават сила и дълбочина на песента. Ernesto Valenzuela, мексикански музикант, който активно развива кариерата си в България, добавя своя характерен латино почерк – акцентът, който превръща „Познати“ в проект с международно звучене и свежа енергия.

Още: Фолклорът като пулс на любовта: Поли Хубавенска с нова версия на "Пустоно лудо и младо" (ВИДЕО)