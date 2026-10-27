Индъстриъл пионерите Ministry обявиха, че групата се разпада

Американската група Ministry - пионер на индъстриъл музиката, проправила пътя за редица изпълнители, се разпада след 45-годишно съществуване, предаде Асошиейтед прес. Преди да се появят Nine Inch Nails, Мерилин Менсън, Fear Factory или Rammstein, преди да започне използването на термина "индъстриъл рок" за този тип музика, има Ministry. И след 45 години тази новаторска група слага край на съществуването си. "Време е да си тръгнем", казва основателят ѝ Ал Йоргенсен.

Йоргенсен - мозъкът на групата и единственият постоянен член, иска хората да са наясно, че наистина всичко приключва след излизането на 17-ия им албум "Hate To Go - Take Out Or Delivery" на 30 октомври и последващото турне. "Всички казват, че това е последното им турне, а на следващата година се връщат. Или казват, че е последното турне, а се връщат през следващите 20 години. Вземете например The Rolling Stones - те изглежда ще свирят, дори когато станат на 90 и повече години", казва Ал Йоргенсен, роден в Куба като Алехандро Рамирес Касас.

За неговата група наистина е дошъл краят, като има няколко причини за това. От една страна, музикалната индустрия се e променила и Ал Йоргенсен и останалите членове на Ministry не виждат как групата би могла да се развива в рамките на нейния алгоритмичен модел. Решението освен това има социологически и политически основания: "Вече 45 години дърдорим едни и същи неща. Нищо не се е променило. Дори стана по-зле, така че е време ново поколение да поеме щафетата, защото нашето послание не беше чуто", казва Йоргенсен.

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"Доволни сме от решението си да сложим край на нашата кариера, от която сме удовлетворени. Когато една група сама вземе решение за края си, се случва нещо интересно: последният албум може да се превърне в изявление, а не в погребение - във финален поклон в края на една впечатляваща кариера", казва още Ал Йоргенсен.

Откъм звучене целта е албумът да бъде отражение на тяхната кариера, продължила няколко десетилетия, да звучи като обобщение на Ministry, без да се превръща в лесна пародия. "Това е перфектният албум на групата. Прилича на албум с най-големите хитове, без да съдържа никакви хитове. Просто е прекрасно поднесен", казва Ал Йоргенсен.

Група Ministry официално ще сложи край на кариерата си на 30 октомври 2027 г. - една година след излизането на "Hate to Go", с грандиозен прощален концерт в Лос Анджелис. Йоргенсен уверява, че ще има много специални гости и че присъстващите ще трябва да изчакат, за да видят кой ще се появи изненадващо.

За след това той има други планове. "Аз съм Грета Гарбо на индъстриъла", шегува се Ал Йоргенсен, визирайки великата актриса, която се оттегля млада и прекарва последните си десетилетия в уединение. "Имам парцел земя на няколко километра от къщата ми, където просто ще паса кози и ще отричам, че някога съм бил в група.", казва той.

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А що се отнася до наследството? Това също не е нещо, за което той е отделял много време за размисъл. "Всички постоянно ме питат: "Е, с какво искаш да бъде запомнена групата Ministry? А истината е, че не искам да бъде запомнена с нищо. Не искам да ни помнят. Време е за някой нов, време е да се оттеглим. Направихме каквото можахме. Или казано още по-просто: "Чао!", казва още Ал Йоргенсен, цитиран от БТА.