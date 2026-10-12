"Into The Darkness" на SEVI: Вампирската приказка продължава

Българската група SEVI е готова с продължението на вампирската история, която стартираха със сингъла "Vampire Lovе". Той събра почти половин милион гледания в YouTube и влезе в топ 10 на Hype 100 класацията на YouTube за България. Новият сингъл се казва "Into The Darkness" и ще излезе на 28-и ноември.

От групата споделят: "Предстоящото видео продължава емоционалната нишка от "Vampire Love", но и провокира към размисъл за реалността, в която живеем, вечната битка между светлината и тъмнината, която е неизменна част от самите нас, а тук ще я видим пречупена през вампирската природа и през призмата на любовта."

"Into The Darkness" ще бъде втори сингъл от предстоящия 5-и студиен албум на групата, който се очаква да излезе съвсем скоро. Бандата забави издаването, поради многото си концертни изяви през тази година. SEVI направиха няколко обиколки на Европа, като последната включваше 18 концерта за 26 дни в компанията на Hardline. SEVI бяха и единствената българска група на сцената на BE4HILLS тази година, където забиха редом до EPICA, Sabaton и Savatage.

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Премиерата на новия сингъл ще се състои на 28-и ноември в Sofia Live Club. Билетите вече са в продажба на касите на Eventim и онлайн.