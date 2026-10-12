"Двойно дъно" и "егоистично мислещ": Анализатор с определение за Тръмп, след споразумението за внос на руски дизел в САЩ

Зад икономическите мотиви на американския президент се крият далеч по-сериозни политически последици. Става въпрос за двойно дъно. На повърхността излиза нещо, което има своята икономическа мотивация, но всъщност поражда много тежки политически последици. Това мнение изрази геополитическият анализатор проф. Марин Русев в ефира на Нова телевизия относно споразумението между Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин за внос на руски дизел в САЩ.

ОЩЕ: Ако продължат ударите по руските рафинерии: Тръмп заплашва да блокира оръжие за Украйна

По думите му действията на Тръмп могат да бъдат разглеждани като "предателство към ценностната система на Запада". „Егоистично мислещ, президент, който обърква дипломатическата реторика, обърква историята, политическата, обърква перспективите“, каза той.

Проф. Русев определи действията му като пример за краткосрочна политика, подчинена на моментните обстоятелства, вместо на дългосрочна стратегия.

Геополитическият анализатор смята, че страната ни трябва да демонстрира по-категорична позиция, но предупреди срещу резките промени във външнополитическия курс. "Когато една държава се държи твърдо, праволинейно, с отчитане на националния интерес, имаме много по-добри шансове", посочи той.

"Изглеждаш слаб, когато не си способен във всеки един момент да защитиш интереса си", заяви от своя страна политическият анализатор Кристиян Шкварек. Според него България трябва да бъде готова да реагира независимо дали натискът идва от Русия, САЩ или друга държава.

ОЩЕ: В новия свят силният прави каквото може, а слабият търпи каквото трябва

Шкварек разкритикува зависимостта на Европа от руските енергийни ресурси и недостатъчния капацитет за производство на въоръжение. Според него европейските политики за декарбонизация допълнително затрудняват индустрията.