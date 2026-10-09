Басистът на Judas Priest Иън Хил обяви, че се оттегля от групата

Басистът на Judas Priest Иън Хил - най-дългогодишният член на легендарната хевиметъл група, обяви, че се оттегля от групата. Това се случва няколко седмици след концерта на бандата в София, който бе придружен от буря, гръмотевици и незабравими за меломаните емоции. В петък Хил съобщи на феновете за напускането си в подробно изявление, като посочи "злия артрит" и други травми като причина за решението си. "Отдавна, когато ме питаха "колко дълго ще продължиш", винаги отговарях "докато изпълненията ми не започнат да страдат"... Не исках да го казвам, но този момент настъпи", написа Хил.

"От няколко години насам се боря с появата на злия артрит, който вече е в напреднал стадий в лявото ми рамо и дясната ми ръка, сега засегна дясното ми рамо и е налице и в двете ми колена. Борех се с това с обезболяващи хапчета, гелове, а напоследък и с инжекции с кортизон в рамото и ръката ми." Хил сподели, че макар да е успял да запише бас линиите за предстоящия албум на Judas Priest, е имало притеснения дали ще може да участва в неотдавнашното европейско турне на групата, затова тя привлече Дейви Ример от Uriah Heep като дубльор. Римър беше принуден да се включи, когато Хил скъса "едно сухожилие в лявото рамо (сякаш нямах достатъчно проблеми с него!) точно преди бисовете по време на концерта в Брюксел два дни по-рано. Това доведе до това, че не можех да вдигна ръката си достатъчно, за да достигна грифа на баса си."

Хил продължи: "Консултирах се със специалисти, които смятат, че може би ще се размина без операция, но дори и да не се наложи такава, няма гаранция, че ще имам достатъчно сила в рамото и ръката си, за да изнеса цяло сценично шоу. Предвид всичко това и факта, че съм пренебрегвал семейния си живот в продължение на петдесет и седем години, реших да се оттегля и да прекарам оставащите ми години, за да наваксам за това, и да правя неща с тях, преди да се наложи някой от тях да ме бута в инвалидна количка."

Хил и неговият приятел от детството, китаристът К.К. Даунинг, се присъединиха към Judas Priest през 1970 г., година след като певецът Ал Аткинс основа групата. Оттогава насам съставът на групата претърпя десетки промени – певецът Роб Халфорд (който по онова време беше брат на приятелката на Хил) се присъедини през 1973 г., китаристът Глен Типтън – през 1974 г., а Даунинг напусна групата през 2011 г. – но Хил остана неизменна част от нея, участвайки във всеки студиен албум – от дебютния им албум "Rocka Rolla" от 1974 г. до предстоящия албум, който ще бъде продължение на "Invincible Shield" от 2024 г., пише "Rolling Stone".

"С тежки сърца изпращаме това лично съобщение от нашия Иън… той беше гръбнакът на Judas Priest толкова дълго време и на всички нас ще ни липсва много", добавиха Judas Priest в социалните медии, като потвърдиха, че Ример ще бъде новият им басист. "Пожелаваме му всичко най-добро в пенсионирането му и приветстваме Дейви в семейството на Priest…"

Хил и Judas Priest бяха включени в Залата на славата на рок-енд-рола през 2022 г. Към момента групата няма насрочени дати за турне до лятото на 2027 г. "Няма ден, в който да не благодаря за невероятното пътешествие, което съм преживял, и ми остава само да кажа, че ви обичам всички и ви благодаря за живота, който ми позволихте да живея", добави Хил.