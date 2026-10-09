Цигуларят Стефан Буркхарт и пианистката Лаура Мота Пело се завръщат в София за първия си общ камерен концерт

Какво свързва двама млади музиканти, родени през една и съща година, в две различни кътчета на Европа? Датският цигулар Стефан Буркхарт и испанската пианистка Лаура Мота Пело са родени през 2003 г. – той в Одензе, тя в Овиедо, а днес и двамата се развиват професионално в Швейцария. Любопитно съвпадение ги среща и с България: през 2025 г. те гостуват у нас в различни проекти, без да се познават. На 13 октомври двамата ще се завърнат в София за първия си общ камерен концерт, създавайки един нов ансамбъл специално за Европейския музикален фестивал. Столичната публика може да ги чуе в Камерна зала "България" (19:30 ч.) с красива и вълнуваща програма от романтични шедьоври. Концертът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столична община – Календар на културните събития за 2026 г., а билети са достъпни онлайн на Ticketsbg.com и на касите в залата.

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Стефан Буркхарт и Лаура Мота Пело вече са се изявявали успешно на българска сцена като солисти с Оркестър Cantus Firmus. Изминалата година е особено активна и за двамата музиканти. След отличията си от Международния цигулков конкурс "Cantus Firmus" през 2025 г. Стефан Буркхарт изнася концерти в Германия, Дания и в София, под диригентството на Максим Ешкенази, както и в юбилейното издание на фестивала "Варненско лято". Младият цигулар работи също върху свой компактдиск, а през тази година започна магистратура за солист в Лозана, в класа на проф. Светлана Макарова. Предстои му и нов звукозаписен проект с неговото трио Adali в Берлин.

Лаура Мота Пело, която е сред отличените участници на Международния конкурс за пианисти "Геза Анда" през 2024, развива активно своята кариера на международната сцена. След гостуването ѝ в София през 2025 г., тя изнася концерти в Швейцария, Виена и Барселона, а през лятото участва в престижните фестивали във Вербие, Давос и Цюрих. Там работи с утвърдени артисти, събирайки ценен опит в камерната музика.

Именно взаимодействието с други изпълнители и различни традиции е сред най-ценните преживявания за двамата млади музиканти. "Една много хубава част от нашата професия е това, че имаме досег с нови култури и с нови хора", споделя Лаура Мота Пело. Стефан Буркхарт допълва: "Когато се срещаме с различни наши колеги на сцената, най-интересното в този процес е творческият обмен, който се случва."

"Сега ни предстои доста интересна работа заедно със Стефан, ще има предизвикателства. Но вярвам, че това, което ще произведем като краен резултат, ще бъде много удовлетворяващо както за нас, така и за публиката", казва пианистката.

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Артистичното взаимодействие е заложено и в самата концепция на музикалната програма, която те подготвят в момента. Тя е замислена като съпоставка на немската и френската традиция от епохата на романтизма. В първата част ще звучат произведения от Клара Шуман, Сибелиус и Брамс, а втората е посветена на композиции от Лили Буланже и Цезар Франк. В центъра са две мащабни сонати, изискващи не само блестящо техническо майсторство, но и музикална зрялост за постигане на убедителна интерпретация – това са Соната №3 в ре минор оп. 108 от Йоханес Брамс и емблематичната Соната в ла мажор на Цезар Франк.

"Очаровани сме от възможността да дойдем отново в София, да се срещнем с хора, които вече познаваме и най-вече да донесем своята уникална, автентична култура, нашия личен почерк, с който създаваме музика, за да можем да го споделим с българската публика в тази прекрасна обстановка", споделя Лаура Мота Пело.

Повече за артистите

Роденият през 2003 г. в Одензе Стефан Буркхарт започва да свири на цигулка едва на четири години, а седем години по-късно дебютира като солист със Симфоничния оркестър на Одензе. Оттогава развива активна международна кариера като солист и камерен музикант, изявявайки се с водещи оркестри и на престижни сцени в Европа, сред които Камерната зала на Берлинската филхармония, Beethoven-Haus в Бон, зала "Карл Нилсен" в Дания и зала "България" в София.

Буркхарт е носител на редица международни отличия, сред които първи награди от Flame Concours Paris, Øresunds Solist и Jugend musiziert, както и наградата Hans Schaeuble и отличия от конкурса Berlingske. Той е финалист и на конкурсите Eugene Ysaÿe и Beethoven Competition Berlin, а през 2025 година печели Втора награда, както и Специалната награда от Международния конкурс Cantus Firmus в София. Обучението му го среща с водещи европейски педагози – от Александър Заполски и Латика Хонда-Розенберг до Светлана Макарова и Павел Верников.

През 2017 г. датският цигулар е представен като "дете-чудо" на Дания в предаването "Wonderkids" на Датското национално радио. Участва в престижни международни фестивали и майсторски класове, а през 2023 г. съосновава камерния ансамбъл Trio Adali. През 2025 г. ансамбълът има концерт в Бундестага в Берлин в рамките на възпоменателната церемония "Gedenkstunde der NS-Opfer".

Лаура Мота Пело (р. 2003) е сред младите испански пианисти с впечатляваща международна биография. Родена в Овиедо, тя започва да изучава пиано на шестгодишна възраст, а по-късно продължава обучението си в Консерваторията в Овиедо и Музикалната академия в Базел при Клаудио Мартинес Менер.

Още от ранните си години Мота Пело печели първи награди на редица национални и международни конкурси. Сред най-значимите ѝ успехи са първата награда на Rahn Musikpreis в Цюрих през 2024 г., както и отличията от Международния конкурс "Геза Анда" същата година – Специалната награда на Фондация "Геза Анда" и Специалната награда за изпълнение на унгарска музика.

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Като солист и камерен музикант тя концертира в Испания, Германия, Италия, Израел и Мексико, изявявайки се в престижни концертни зали и фестивали. Работила е с оркестри като Филхармония – Овиедо, Младежкия оркестър на Леон и "Камерата Хамбург", а в камерни състави е партнирала на музиканти като цигуларя Хавиер Комесаня и виолиста Норберто Лопес. Сред преподавателите и музикантите, с които е работила в майсторски класове, са имена като Елизабет Леонская, Нина Тичман, Хосеп Мария Колом, Роналд Бройтигам, Робърт Левин и Андраш Кеменеш.