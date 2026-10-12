Цената на петрола смени посоката: Тръмп е приел някои ирански условия за Ормуз, обявеното примирие Русия-Украйна също влияе

Цените на петрола спаднаха в понеделник, 12 октомври, на фона на оптимизма относно подобряването на доставките, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна няма да нанасят удари по енергийните съоръжения една на друга. Междувременно Иран е разговарял официално със Саудитска Арабия след атаките на подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хути срещу кралството. Още един фактор, който вероятно влияе на цените, е съобщение от Съвета за сигурност на Иран, според което Щатите са приели някои от седемте условия на Ислямската република за прекратяване на войната.

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Цените

Фючърсите с доставка през декември на международния еталон „Брент“, който е референтен за Европа, спаднаха с 0,65 долара до 104,07 долара за барел към 9:15 ч. българско време.

Фючърсите на американския сорт WTI за ноември слязоха надолу с 1,03 долара до 90,82 долара за барел към същия час.

"Енергийното примирие" между Украйна и Русия

„С незабавно влизане в сила се обявява ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. Двете страни са се споразумели. Не го нарушавайте!“, заяви Тръмп в изявление в социалните мрежи тази неделя.

Украинският президент Володимир Зеленски отвърна, че „Украйна подкрепя примирието и е важно Русия също да го подкрепи“.

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Перспективите за по-голямо предлагане на руски енергийни ресурси на пазарите след сключването на споразумението със САЩ също се увеличиха, след като Тръмп заяви в петък, че Москва ще достави над 4 милиона тона дизел на световния пазар по силата на споразумение, което той сключи с Путин по време на телефонен разговор.

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Играта на САЩ и Иран в Близкия изток

Според саудитската държавна информационна агенция иранският министър на външните работи Абас Арагчи се е свързал по телефона с министъра на външните работи на Саудитска Арабия Файсал бин Фархан бин Абдула, за да обсъдят ескалирането на събитията в региона, както и усилията за справяне с него. Al Jazeera съобщи, че Арагчи е заявил, че Иран е готов да окаже съдействие за започването на диалог между Саудитска Арабия и хутите в Йемен - едни от прокситата на Техеран в Близкия изток.

Същевременно секретарят на Съвета за сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че САЩ са се съгласили "с някои от седемте условия на Иран" за прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток, но Техеран счита отговора им за "НЕАДЕКВАТЕН". "Иранската дипломация се промени и няма да има връщане към предишното състояние", заяви още Резаи.

Iran's Security Council Secretary Rezaei: The U.S. has agreed to some of Iran’s seven conditions, but we consider its response INADEQUATE. Iranian diplomacy has changed and there will be no return to the status quo ante. https://t.co/Mw194chVg1 — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026

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Преди около две седмици Иран е представил седем условия на САЩ, като изрично е посочил, че проливът Ормуз няма да бъде отворен отново и няма да се провеждат преговори, докато тези условия не бъдат изпълнени. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в края на септември, че Техеран би могъл да отвори отново стратегическия воден път в рамките на седем дни, ако Вашингтон приеме предложението, предадено чрез посредничеството на Катар. Съгласно плана се очаква САЩ да предприемат договорени мерки през първите четири или пет дни, което ще позволи нормалното корабоплаване през пролива да бъде възобновено на шестия ден, а преговорите за окончателно споразумение да започнат на седмия.

Изискванията на Техеран включват прекратяване на военните действия, освобождаване на замразените ирански активи, отмяна на ограниченията върху износа на ирански петрол и прекратяване на военноморската блокада на САЩ срещу иранските пристанища: На седмия ден ще отворим Ормуз: Иран представи на САЩ план с условия за край на войната.

Краткосрочната прогноза за цените на петрола

Очаква се цените на петрола да останат нестабилни в краткосрочен план, тъй като конфликтът между САЩ и Иран продължава, а въздействието на урагана „Исайяс“ върху американските енергийни производители също може да засегне доставките.

„Натискът върху цените на петрола може да остане в посока нагоре, понеже ураганът „Исайяс“ се усили до категория 3 с ветрове от 120 мили в час, докато се приближаваше към американското крайбрежие на Мексиканския залив, принуждавайки енергийните производители да ограничат производството си в открито море“, посочи UOB в бележка в понеделник, цитирана от CNBC.

„Отделно от това ракетните удари на хутите срещу летището в Рияд, Саудитска Арабия, в събота, при които загинаха 12 души и бяха ранени над 300, значително повишиха рисковите премии в Близкия изток“, добави UOB.

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