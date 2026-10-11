Войната в Украйна:

САЩ извадили от строя товарен кораб, опитал да пробие блокадата на иранските пристанища

11 октомври 2026, 8:22 часа 816 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
САЩ извадили от строя товарен кораб, опитал да пробие блокадата на иранските пристанища

Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са извадили от строя товарен кораб, опитал се да пробие наложената от тях блокада на иранските пристанища, предаде Ройтерс.

Американски изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плаващия под панамски флаг съд "Оушън Молика", наричан още "Арика Сън". В резултат задвижващата система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора, се казва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ).

Според СЕНТКОМ "Оушън Молика" се е опитал да премине през регионални води, след като е излязъл от иранско пристанище.

Още: Загиналите във войната с Иран американски войници са повече: Официално признание

Справка на специализирания сайт "Марин Трафик" (MarineTraffic) показва, че корабът е предназначен за транспортиране на насипни товари.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Getty Images

СЕНТКОМ предупреди моряците в Оманския залив и в подходите към Ормузкия проток да се съобразяват с предупрежденията за блокада, да следят съобщенията за корабоплаването и да поддържат връзка с военноморските сили на САЩ, предаде БТА.

Броят на плавателните съдове, преминаващи през жизненоважния проток, спадна до най-ниското си ниво от повече от два месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери достигнаха своя пик от началото на войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран през февруари – ситуация, която предизвика опасения за смущения в корабоплаването и доведе до повишаване на цените на суровия петрол, отбелязва Ройтерс. Преди войната през Ормузкия проток преминаваше една пета от петрола, потребяван в световен мащаб.

Тръмп: Путин незабавно ще ни достави 300 000 тона дизел

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Иран САЩ Ормузки проток война Иран
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес