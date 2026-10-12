Оцеляла след две смъртоносни инжекции: Криста Пайк в битка за отмяна на смъртната си присъда

Защитата на Криста Пайк, осъдената на смърт жена, която оцеля след 2 смъртоносни инжекции, може да потърси отмяна на смъртната ѝ присъда на различни правни основания. Не е изключено случаят да стигне и до Върховния съд на Съединените щати. 50-годишната жена вече е изписана от болницата и се намира обратно в затвора, където е била през последните 30 години. Там ще продължи да получава медицинска помощ и ще остане под наблюдение, тъй като здравословното ѝ състояние не е добро.

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Според адвоката ѝ тя вече може да се изправя на крака, но все още се нуждае от помощ при ходене, тъй като е претърпяла сериозни травми. Съобщава се и за пневмония и проблеми с кръвоносните съдове.

Големият въпрос е как се е стигнало до този драматичен развой и защо осъдената е оцеляла след опитите за изпълнение на присъдата ѝ. В момента се води разследване и все още няма окончателни отговори. Според запознати веществото, което е трябвало да доведе до смъртта ѝ, не е попаднало в кръвоносната ѝ система, а в ръцете ѝ. След това са последвали часове на тежко страдание.