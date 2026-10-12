"Слънчасалата ни енергетика се удави в първия есенен дъжд": Защо днес България е лидер при цените на пазара "Ден напред"

Слънчасалата ни енергетика се удави в първия есенен дъжд. Цяло лято четем и слушаме за невероятните успехи, огромен износ и многомилионни печалби на българската енергетика. Не, че цените бяха особено ниски. Напротив, ако изключим 2022 г., цените бяха рекордно високи. Но се успокоявахме с факта, че икономиките на Италия, Унгария и Румъния редовно плащаха повече и значима част от печалбите от търговията с ток бяха усвоени от шепа невероятно умни и можещи български "инвеститори". Да, ама - точно според прогнозите - краят на приказката дойде с първия есенен дъжд.

Това коментира Боян Рашев, експерт по околна среда, природни и енергийни ресурси.

Той посочи, че България е едноличен лидер при цените на пазара "Ден напред" за днес в Европа. "Не, разликата не е голяма, но е изключително показателна. Веднага щом облаците скриха слънцето, се оказахме неприятно неподготвени. А от днес нататък това ще се случва все по-често. Допълнително съвсем скоро ще включим и отоплението. Вкъщи ежедневно ще заработи термопомпата, която има навика да вдига потреблението около три пъти. Освен това в гаража вече имаме и електромобил, който иска зареждане - също като все по-бързо растящ брой българи", коментира той.

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Рашев цитира и графика, която показва денонощната крива на цените за днес. "Забележително е, че спредът между нощта и сутринта вече е по-голям от този между деня и вечерта. Поглед върху текущите данни показва, че батериите зареждат много сериозно, разчитайки основно на работещите лигнитни ТЕЦ и голям внос. Интересно е производството на вятърните централи - 780 MW инсталирана мощност отдават средно под 80 MW на системата. Толкова по въпроса за това как произвеждали много, когато нямало слънце и затова щели да ни спасяват нощем и в студа. През днешния ден над 7 GW фотоволтаици се очаква за 1-2 часа да достигнат пиково производство от 1.5 GW, тоест почти ги няма", добави той.

"Свалянето на цените в такива условия е възможно само, ако отнякъде се появи допълнително изобилно базово предлагане. Това може да се случи само, ако към системата се включи на пълна мощност и ТЕЦ AES Гълъбово, чиито блокове ръждясват в очакване правителството да се събуди. За съжаление и това няма да е достатъчно, когато стане наистина студено. Това е положението", завърши той.

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