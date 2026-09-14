Иво Димчев с два нови концерта и нов албум

След едно наситено със събития лято, Иво Димчев продължава концертната си програма и през есента с две нови дати в България. На 1 октомври артистът и неговият бенд ще се завърнат във Варна за концерт в The Brick Port, а на 13 ноември ще се срещнат с публиката в Бургас в #pavilon. На двете събития феновете ще могат да чуят за първи път на живо и песни от предстоящия албум на Димчев. Билети за концертите са налични в Ticket Station. През октомври Иво Димчев ще се представи и на международната сцена като част от официалната шоукейс програма на WOMEX 2026 в Лас Палмас де Гран Канария, Испания.

Иво Димчев е сред най-разпознаваемите български артисти с активна международна кариера. Творчеството му преминава свободно между музика, театър, пърформанс, хореография и визуални изкуства, а като автор и изпълнител той изгражда собствен музикален език и отличително сценично присъствие.

Фотограф: Цветан Узунов

През изминалите месеци Димчев реализира серия от летни концерти в България, а през август се представи заедно със своя бенд и на Sziget Festival в Будапеща — един от водещите музикални фестивали в Европа.

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Следващата важна международна спирка е WOMEX 2026 — един от ключовите професионални форуми за световна музика. Изданието тази година ще се проведе между 21 и 25 октомври в Лас Палмас де Гран Канария. Официалната шоукейс програма събира артисти, фестивални програматори, промоутъри, агенти, представители на лейбъли и други професионалисти от музикалната индустрия от цял свят.

Участието на Иво Димчев във WOMEX 2026 ще представи музиката му пред нова международна професионална публика и ще създаде възможности за бъдещи партньорства и участия.

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Преди и след международната си изява артистът ще се срещне отново и с българската публика на две нови събития, където феновете ще могат да чуят за първи път на живо и песни от предстоящия албум на Иво Димчев:

1 октомври — Варна, The Brick Port

13 ноември — Бургас, #pavilon

Билети за концертите могат да бъдат намерени в Ticket Station.