Изключителен концерт на Брайън Адамс в София (СНИМКИ)

Брайън Адамс пя и свири в "Арена София" два часа, а сетлистът му се състоеше от повече от 30 парчета. Този легендарен артист се оказа в перфектна форма, а гласът му е все така омагьосващ и докосващ.

Фотограф: Иваничка Кючукова/Licata.bg

"18 Till I Die", "Please Forgive Me", "I’ve Been Looking for You", "The Only Thing That Looks Good on Me Is You", "When You Love Someone", "Here I Am", "(Everything I Do) I Do It for You", "Run to You", "Summer of ’69", "Have You Ever Really Loved a Woman?", "Straight From the Heart", "All For Love" се преплитаха с по-нови хитове като "Shine A Light" и "So Happy It Hurts", дала име на последния му албум от 2022 и на актуалното турне.

