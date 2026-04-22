ЖЛЪЧ / ГРИГОВОР / ГЕНА отварят втората врата на лятната програма на ЧИСТИЛИЩЕТО на 21 юни

22 април 2026, 11:33 часа 370 прочитания 0 коментара
Снимка: Чистилището
Матю Стоянов (ЖЛЪЧ), Илия Григоров (ГРИГОВОР) и Евгени Енчев (ГЕНА) са сред най-здраво стъпилите на родната музикална сцена артисти с ясно изразени идентичност, присъствие и отношение към настоящата действителност. В римите на ЖЛЪЧ и ГРИГОВОР се открояват социален гняв, лични битки, самоирония и внимателно вглеждане в дребните детайли от ежедневието, които сякаш често подминаваме. При това поднесени с автентичен и лесно разпознаваем flow.

Още: Софийски разходки: Жлъч

Продукцията на ГЕНА е в основата на всичко. Макар и през годините звученето на групата да се измени и еволюира, в ядрото на бийтовете му остават плътният кинематографичен саунд и натуралният микс между класическия и модерен груув в хип хопа, превърнали So Called Crew и Студийта от идея, през група, до институция в родния рап.

Още: MOODYMANN е първият обявен гост на SUMMER GATES в ЧИСТИЛИЩЕТО

Поредицата SUMMER GATES се стреми да поднесе разнообразие от музика и артисти, които имат свой характерен стил и успешно предават посланията си на публиката. ЖГГ са олицетворение именно на това и неслучайно оглавяват програмата за вечерта на 21 юни в ЧИСТИЛИЩЕТО. Предстои да бъде обявен и специален гост за тази дата, очаквайте подробности! 

Билети за 21 юни се намират ТУК, като "Ранно пиле" са на цена 15 евро.

Яна Баярова
Жлъч Гена концерти григовор Summer Gates
