ЖЛЪЧ / ГРИГОВОР / ГЕНА отварят втората врата на лятната програма на ЧИСТИЛИЩЕТО на 21 юни

Матю Стоянов (ЖЛЪЧ), Илия Григоров (ГРИГОВОР) и Евгени Енчев (ГЕНА) са сред най-здраво стъпилите на родната музикална сцена артисти с ясно изразени идентичност, присъствие и отношение към настоящата действителност. В римите на ЖЛЪЧ и ГРИГОВОР се открояват социален гняв, лични битки, самоирония и внимателно вглеждане в дребните детайли от ежедневието, които сякаш често подминаваме. При това поднесени с автентичен и лесно разпознаваем flow.

Продукцията на ГЕНА е в основата на всичко. Макар и през годините звученето на групата да се измени и еволюира, в ядрото на бийтовете му остават плътният кинематографичен саунд и натуралният микс между класическия и модерен груув в хип хопа, превърнали So Called Crew и Студийта от идея, през група, до институция в родния рап.

Поредицата SUMMER GATES се стреми да поднесе разнообразие от музика и артисти, които имат свой характерен стил и успешно предават посланията си на публиката. ЖГГ са олицетворение именно на това и неслучайно оглавяват програмата за вечерта на 21 юни в ЧИСТИЛИЩЕТО. Предстои да бъде обявен и специален гост за тази дата, очаквайте подробности!

Билети за 21 юни се намират ТУК, като "Ранно пиле" са на цена 15 евро.