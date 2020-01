Концерт на Максим Цеков и Софи Друмел

На 7 февруари от 19.00 часа в зала Оборище 5: Oborishte 5 Gallery and Hall ще се състои концерт на цигуларя Максим Цеков и пианистката Софи Друмел.

ПЪРВА ЧАСТ - Johann Sebastian Bach - 16 мин. Sonata for violin and piano Nr. 4 C Minor BWV 1017Соната за цигулка и пиано No:4 До минор BWV 1017 - Arvo Pärt - Арво Перт (Естония) - 5 мин. Passacaglia - Пасакалия- Jean Sibelius – Ян Сибелиус - 12 мин.Humoresque G Minor, op. 89/1 - Хумореска в сол минор оп.89/1 Humoresque E-flat Major op. 89/3 - Хумореска в ми-бемол мажор оп.89/3 Humoresque D Major, op. 87/2 - Хумореска в ре мажор оп.87/2 АНТРАКТ – 15 мин.ВТОРА ЧАСТ- Sergei Prokofiev – Сергей Прокофиев - 28 мин. Sonata for violin and piano Nr.1 f minor op. 80 Соната за цигулка и пиано No:1 фа минор оп.80 - Arvo Pärt - Арво Перт (Естония) - 11 мин. Fratres – Братя (лат.)– от „заразяването“ му с музика на 5 год. от Дина Шнайдерман, през ролята на малкия Паганини на 11-годишна възраст в „Цигулар на дявола” ("The Devil's Violinist“), с Дейвид Герът (David Garrett), сериозната школовка и израстване под крилото на любимият му учител и ментор, Иван Димитров (дългогодишен концертмайстор на Виенските симфоници) до соловите изяви в Австрия, САЩ , Тайланд, Гърция, Германия и спечелването на международния конкурс за млади цигулари в Клостер Шьонтал, Германия през лятото на 2019 г. Като член на оркестъра „Young Masters“ през 2017 е соло-дебютът му в златната зала на Музикферайн (Musikverrein), както и в Концертхаус Виена. През същата година свири концерта на Менделсон в ми минор с камерния оркестър Франц Шмид и концертира в рамките на музикалните седмици в Брегенц. Максим Цеков е многократен лауреат на държавния австрийски конкурс „Прима ла Музика” както и на реномирания конкурс за млади австрийски цигулари „Музика Ювентутис”, където през октомври 2017г. свири в Шуберт залата на Виенската Концертхаус. През 2017г. заедно с братята Линус и Фабиан Кьоринг, Максим Цеков печели конкурса на лятната музикална академия „Allegro Vivo“ и първа награда за камерна музика.– младата и много талантлива австрийска пианистка Софи Друмел (Sophie Druml) е лауреат на редица конкурси и фестивали, тя започва заниманията си по пиано на 6-годишна възраст. В момента е студентка по пиано и цигулка във Виенския университет по музика и сценично изкуство (MDW). След дебюта си като солист през 2017г. в Музикферайн, Виена с TwoSet Violin, има солови изяви с различни музикални формации в Германия, Финландия, Италия, Франция, САЩ , Испания, Малта, Австралия, Китай и Япония. Нейните изпълнения с дуото TwoSet Violin са постигнали над 5 милиона гледания в YouTube и Instagram. Софи Друмел е наградена от Австрийската Национална Банка с цигулка на Жан Батист Вийом от 1858г. В началото на тазгодишния концертен сезон (март 2020), в програмата на Музикферайн, Виена е включен съвместният рецитал на Максим Цеков със Софи Друмел.