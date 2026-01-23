Лайза Минели издава нова музика след 13 години. Експериментира с изкуствен интелект

Легендарната певица Лайза Минели пусна първата си нова музика след 13 години, добавяйки вокали към трак, създаден с помощта на изкуствен интелект. Песента "Kids, Wait Til You Hear This", която е и заглавие на предстоящите ѝ мемоари – е неочаквано навлизане в дийп хаус стила за 79-годишната изпълнителка. Минели добавя няколко изказвания върху пулсиращото AI-аранжирано оформление.

Минели не е издавала нова музика от 2013 г., когато участва в американския телевизионен музикален сериал "Smash". В съобщение за пресата тя заяви: "Винаги съм вярвала, че музиката е за свързване и емоционална истина. Това, което ме интересуваше тук, беше идеята да използвам гласа си и новите инструменти в услуга на изразяването... Този проект уважава гласа на артиста, изборите на артиста и собствеността на артиста. Израснах, наблюдавайки как родителите ми създават прекрасни мечти, които принадлежат на други хора."

"ElevenLabs прави възможно всеки да бъде създател и собственик. Това има значение.", подчертава Минели.

Why Liza Minnelli Has Turned To AI To Create New Music https://t.co/xo6mr2WIp3 — Deadline (@DEADLINE) January 21, 2026

В страницата си във Facebook тя възхвали компанията зад трака, ElevenLabs, като "технологичен гигант, който прави невероятни неща". "Какво няма да позволя на тази велика компания да направи? Да създаде, клонира или копира гласа ми. Използвахме само аранжименти с изкуствен интелект. Без изкуствено създадени вокали... Аз пея всички песни", уверява певицата.

AI и музиката

Песента е част от компилация с други музикални произведения, създадени или модифицирани с помощта на изкуствен интелект, а сред другите артисти е и Арт Гарфънкъл.

Ентусиазмът на Минели и Гарфънкъл към изкуствения интелект в изкуството се откроява на фона на други известни музиканти.

Ед Шийрън коментира: "Ако отнемаш работа на човек, мисля, че това вероятно е лошо… Ако всичко се прави от роботи, всички ще останем без работа."

Лил Уейн пък заявява: "Аз съм естествено, органично невероятен. Аз съм уникален. Така че всъщност, бих искал да видя този инструмент да опита да дублира този човек.", цитира го "The Guardian".