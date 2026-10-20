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Легендарният мюзикъл "Коса" се завръща в Зала 1 на НДК на 21 октомври

20 октомври 2026, 10:35 часа 861 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Александър Богдан Томпсън
Легендарният мюзикъл "Коса" се завръща в Зала 1 на НДК на 21 октомври

Легендарният мюзикъл "Коса" отново ще завладее Зала 1 на НДК на 21 октомври. След успешното си първо гостуване в столицата и големия зрителски интерес, Опера Пловдив се завръща с впечатляващата постановка на режисьора Веселка Кунчева – спектакъл, който надхвърля границите на музикалното забавление и се превръща в силно послание за свободата, любовта, мира и човешкия избор.

Продукцията е част от последователната художествена политика на Опера Пловдив, ръководена от директора и диригент маестро Диан Чобанов, за създаване на мащабни музикално-сценични проекти, които съчетават високо художествено качество, съвременен театрален език и привличане на нови публики. Наред с класическия оперен репертоар, театърът все по-уверено развива жанра на мюзикъла, утвърждавайки присъствието си на националната сцена.

"Специално "Коса" направи премиерата си миналата година и се доказа като много силен проект с разтърсващата режисура на Веселка Кунчева. Нейните съвременни послания винаги въздействат силно върху публиката", споделя маестро Диан Чобанов в интервю за Radio Classica.

В навечерието на второто гостуване на спектакъла в София директорът на Опера Пловдив отново поставя акцент върху неговата актуалност. В свое телевизионно участие той обръща внимание на антивоенното послание на "Коса", защитата на личната свобода и смелостта на човека да се противопостави на системата. За маестро Чобанов съвременният музикален театър има мисия не само да забавлява, но и да провокира размисъл, да вълнува и да достига до широка публика, без компромиси с художественото качество.

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"Коса" събира отново творческия екип на успешната постановка "Исус Христос Суперзвезда". Това са режисьорът Веселка Кунчева, диригентът Константин Добройков, художничката Мариета Голомехова и хореографът Явор Кунчев. Техният нов прочит на култовото заглавие отвежда зрителите отвъд добре познатата филмова версия, връщайки ги към корените и автентичния дух на творбата чрез въздействаща сценография, оригинална режисьорска концепция и изключителна ансамблова енергия.

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На сцената излизат утвърдени и млади артисти, поп и рок изпълнители – Никеца, Елена Сиракова, Едит Унджиян, Цвети Пеняшки, Майкъл Флеминг, Йоан Попов, Гергана Цакова, Калина Костова, Гергина Пейкова, Габриела Стамова, Елин Стоянова, Михаела Гончева и Тодор Борисов, заедно с хора, балета и оркестъра на Опера Пловдив.

"Коса" – спектакъл, който не предлага утеха, а задава въпроси

Фотограф: Александър Богдан Томпсън

Нужна ли е войната? Може ли любовта да бъде спасение? Как се запазва индивидуалността в свят на подчинение? Как расизмът разделя хората и как властта променя човека? Това са част от въпросите, които постановката поставя с особена острота в съвременния свят.

"Нашият спектакъл е малко по-различен – не е това, което хората знаят от филма", споделя диригентът Константин Добройков. В постановката изпълнителите пеят почти непрекъснато, без традиционното разделение на главни и второстепенни роли. Така се изгражда усещането за единна общност, за поколение, което търси своя глас и отстоява правото си на свобода.

Режисьорът Веселка Кунчева е категорична в посланието на своя спектакъл: "Коса" не е просто мюзикъл, а акт на непокорство! Ритуал на отхвърляне. Отхвърляне на нормалното, на удобното, подреденото, на приетото за даденост. Това не е спектакъл, който предлага утеха. Това е спектакъл, който пита: Кого избираш? Защото изборът не е само политически. Той е телесен и духовен. Живот или смърт. Твоето тяло и твоята душа или нечия власт.

"Коса" не е нито възпоменание, нито музикален празник. "Коса" е предупреждение. Защото нищо не е приключило. Войните продължават. Само се сменят географските координати. И докато има кой да помни, ще има и кой да се съпротивлява. Peace now. Freedom now."

Повече от половин век след създаването си "Коса" продължава да звучи като глас на поколения, които отказват да приемат войната, насилието и ограниченията на свободата. В свят на нови конфликти и обществени разделения посланията на мюзикъла придобиват нова сила, а музиката му продължава да обединява хората отвъд различията.

С второто си гостуване в Зала 1 на НДК Опера Пловдив затвърждава амбицията си да представя мащабни и въздействащи продукции пред публика в цялата страна, превръщайки музикалния театър в пространство за силни емоции, съвременни идеи и обществен диалог.

Билети ще откриете в мрежата на Eventim, билетния център на НДК и онлайн на eventim.bg и grabo.bg.

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коса Мюзикъл
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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