Учени: Вселената не е стабилна заради странно квантово явление и може да изчезне всеки момент

Нов теория предполага, че Вселената всъщност не е толкова стабилна, колкото бихме искали да бъде, и следователно нейното съществуване може да приключи всеки момент. Но въпреки това, според физиците краят на света все още е далече.

Нова теория за стабилността на Вселената

Съществува теория, че Вселената не е в най-стабилното състояние и следователно във всеки един момент може да настъпи рязка промяна в нейното съществуване, която ще доведе до изчезването на всички познати ни закони на физиката. Това означава, че реалността, с която сме запознати, ще изчезне. Ново проучване обаче показва, че този сценарий е по-малко вероятен, отколкото се смяташе досега. И въпреки това не може да бъде напълно изключен. Проучването е публикувано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пише ScienceAlert.

Елементарните частици придобиват маса в резултат на взаимодействието си с полето на Хигс. Изучаването на това взаимодействие доведе до теорията, че Вселената не е в най-стабилното си състояние, тоест не е в истински вакуум, а във фалшив вакуум.

Тази теория предполага, че квантовите полета, които проникват във всичко около нас, не са в състояние с минимално възможна енергия, а някои от тях се стремят да преминат в това състояние. Ако възникне феномен, известен като квантово тунелиране, тогава квантовите полета могат по всяко време да преминат в състояние на истински вакуум. В този случай Вселената ще получи радикално нови условия и законите на физиката в нея ще се променят напълно. Смята се, че Вселената може да умре поради промяна в реалността.

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Авторите на ново проучване са стигнали до заключението, че квантовите полета могат да се заключат в своето състояние и това обяснява защо Вселената остава стабилна.

Физиците са създали математически модел на разширяващата се Вселена, като са проследили взаимодействието на квантовите полета помежду си. Известно е, че в квантовите компютри крехките квантови системи могат да загубят свойствата си поради влиянието на околната среда. Физиците са установили, че точно както външната среда кара квантовите ефекти да изчезнат в компютрите, околните квантови полета могат да ограничат проявата на катастрофално квантово тунелиране в отделни квантови полета.

Учените наричат ​​това явление „космическо заключване“. Това е механизъм, чрез който разширяването на Вселената е създало квантови ефекти, които са заключили състоянието на квантовите полета. Това означава, че вероятността Вселената да промени състоянието си във всеки един момент е много ниска. И въпреки това физиците не изключват този вариант напълно и съответно не подценяват последствията, до които би могъл да доведе той.