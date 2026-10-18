Епично събитие в международния панаир този ноември

На 28 ноември музикалната организация SAKÉ се завръща в Пловдив с още по-грандиозно събитие, а headliner ще бъде немската сензация INNELLEA в Палата #2 на Международния панаир.

Над 3000 кв.м. фестивална зона, 7 артисти и спираща дъха продукция са само част от това, което ще преживеете този ноември.

От 2023 г. досега Saké преобразиха и дадоха нов живот на едни от най-уникалните локации в България сред които Крепостта Царевец, Археологическия музей във Варна, изоставения Аквапарк в Златни пясъци, Филмово студио Ню Бояна и още много други.

Един от най-горещите артисти през последните години ще ви отведе в окото на бурята със своя динамичен и енергичен звук. INNELLEA взриви сцената още през 2019 г. с релийзи в Afterlife и Innervisions и даде силна заявка за това, което предстои.

30 години по-късно Международният панаир отново ще бие в ритъма на електронната музика с продукция от съвсем различен мащаб.

На 28.11 огромната Палата #2 ще оживее в нова светлина.

Пловдив, готови ли сте за нещо запомнящо се?

Билети ще откриете ТУК, а повече информация ще окриете в Instagram страницата на Saké.