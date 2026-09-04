"Минаха 7 слънчеви затъмнения": Зъболекар разказва как РЗИ проверяват кабинети по веднъж на десетилетие

Столичен стоматолог разказа как е преминала изненадваща проверка на РЗИ в зъболекарски кабинет - първата от близо десетилетие насам.

Д-р Атанаска Рашева обобщава, че контролните органи правят крайно нередовни като честота проверки, което отваря вратите за необезпокоявани нарушения и прояви на лекарска немарливост.

"Днес имахме проверка от РЗИ. Не сме имали от 2017 година. От началото на 2017 до 2026 година са се случили и ще се случат 7 пълни слънчеви затъмнения по света. По-лесно е Слънцето да се скрие, отколкото е РЗИ да те проверят", написа д-р Рашева.

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"Крайно нередовни"

Тя уточни, че не просто не се притеснява от проверките, а искрено ги приветства.

"Не само, че нямам нищо против тези проверки, ами ги намирам за крайно нередовни, като честота. Има кабинети, в които се случва волна или неволна престъпна немарливост", коментира тя.

Стоматологът разказа и как се случва проверката - "идват без предупреждение, казват "Ще изчакам малко да свършите с пациента и ако всичко е наред, ще сме бързи"! Ако имаш нередовна практика, няма никаква възможност да си пооправиш пропуските".

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Д-р Рашева споделя, че в нейния обект не са открити никакви нарушения. "След толкова писане по протокола, инспекторката си забрави капачката на химикала. Каза, че е спокойна, за реда и чистотата на нашия кабинет и се вижда, че си обичаме работата и се стараем да предложим качествено зъболечение", написа тя.

Стоматологът припомни, че след 12 дни започва учебната година. "Стоматологът не трябва да знае кога ще бъде проверяван, ученикът не трябва да знае кога ще бъде изпитан и на какво, пази Боже. За едно по-качествено и добродетелно здравеопазване и образование", завърши денталният специалист.