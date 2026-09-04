Опасен комар, пренасящ денга и Зика, е открит за първи път в Северна Европа

Северна Европа досега не се беше сблъсквала с опасния комар Aedes aegypti, който е основен преносител на вирусите денга, чикунгуня и Зика. Това обаче се променя.

Здравните власти във Великобритания съобщават, че за първи път в страната е установена популация на опасния комар, предава Sky News.

Досега се знаеше, че в Европа видът се среща само в Кипър и португалските острови Мадейра.

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Каква е опасността

От британската Агенция по здравна сигурност съобщават, че екземпляри на Aedes aegypti и ларви са били открити в жилищни сгради в Източен Лондон. Незабавно са били предприети мерки за унищожаването на гнездото на популацията. Според здравните власти рисковете за обществото остават ниски, тъй като този вид комар не би трябвало да може да оцелее при ниските температури на Острова в дългосрочна перспектива.

Източник: Pixabay

Aedes aegypti обикновено се срещат в тропически и субтропически страни. Насекомите са известни с това, че "пътуват на автостоп“ в превозни средства, багаж и вносни растения и могат да оцелеят в подходящ климат.

Великобритания ще продължат случаите на откриване на инвазивни комари и ще се увеличава броят на съобщенията за това, че те са способни да оцелеят в затоплящия се климат. За това предупреди д-р Джолиън Медлок, ръководител на отдела по медицинска ентомология и зоонозна екология в Агенцията по здравна сигурност.

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Здравните власти съветват, че хората биха могли да намалят възможностите за размножаване на всички видове комари, като премахват застоялата вода в дворовете си, включително водата, събрана в кофи, контейнери и саксии за растения.