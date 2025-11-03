Летният фестивален сезон 2025 доказа истинския ефект от European Talent Exchange

Завършилият фестивален сезон 2025 ясно показа как инициативата European Talent Exchange осигурява реални възможности за новите европейски артисти. Стотици участници, представили се на ESNS (Eurosonic Noorderslag) в началото на годината, вече излязоха на сцените на водещи фестивали из цяла Европа и извън нея.

През 2025 г. European Talent Exchange реализира общо 256 участия на 114 артисти от 28 държави на 78 фестивала в 30 страни – впечатляващо доказателство за това как програмата подпомага разпространението на европейския талант по света.

От Sziget в Унгария до Coachella в САЩ, водещи фестивали включиха в програмите си нови имена, открити на ESNS 2025. Сред тях са Reeperbahn Festival (Германия), Ypsigrock Festival (Италия), Paléo Festival Nyon (Швейцария), Rock For People (Чехия), Rock Werchter (Белгия), Electric Castle (Румъния), Roskilde Festival(Дания), Mad Cool Festival (Испания), Best Kept Secret (Нидерландия) и Øyafestivalen (Норвегия). На всички тези сцени европейските артисти бяха поставени в центъра на вниманието.

Сред отличилите се имена, преминали през сцената на ESNS към международната светлина на прожекторите, са Luvcat (9 участия) и Big Special (7 участия) от Обединеното кралство, Judeline (4 участия) от Испания, Daufødt (3 участия) от Норвегия, Erika Rein (3 участия) от Словакия, Sylvie Kreusch (7 участия) от Белгия, Boko Yout(5 участия) от Швеция, Cliffords (8 участия) от Ирландия, Arp Frique & The Perpetual Singers (3 участия) от Нидерландия, Carpetman (4 участия) от Украйна и родната банда Woomb (4 участия). Тези артисти олицетворяват новото поколение на европейската сцена, свежо, дръзко и свободно.

Резултатите от изминалия сезон още веднъж показаха колко силен инструмент е European Talent Exchange, който подкрепя развитието на младите музиканти и им помага да прескочат националните граници. Всеки артист, който свири на ESNS, автоматично става част от програмата и може да бъде проследен чрез платформата ESNS Radar, която регистрира участия на повече от 130 партньорски фестивала в Европа и извън нея.

European Talent Exchange е съвместна инициатива, посветена на това да подпомага европейските артисти в осигуряването на участия на фестивали в различни държави. В партньорство с YOUROPE и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), програмата свързва артистите с мрежа от около 130 фестивала и разчита на подкрепата на 31 медийни партньора, които усилват тяхното присъствие и популярност.

Инициативата обединява 23 пълноправни членове и 5 асоциирани партньори, включително 26 музикални експортни офиса, изграждайки мощна платформа за развитие на европейския музикален потенциал. European Talent Exchange се координира от ESNS (Eurosonic Noorderslag) и се съфинансира от програмата "Творческа Европа" (Creative Europe) на Европейския съюз.

ESNS (Eurosonic Noorderslag) е независима платформа, която поставя европейския музикален талант в международния фокус. Създаден през 1986 г., фестивалът ще отбележи своята 40-годишнина през 2026 г., като продължава да предоставя на младите европейски артисти възможности да направят решаваща крачка към световната сцена.