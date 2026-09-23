Очаквайте шестото издание на националната инициатива „Светилник“

Традиционно на 1 октомври – Международния ден на музиката, МУЗИКАУТОР ще обяви конкурса за училища, които тази година могат да получат химн, дарен от българската авторска общност

Международния ден на музиката, МУЗИКАУТОР ще даде начало на шестото издание на „Светилник“ – дългосрочната инициатива, с която българската авторска общност дарява химни на българските училища. Каузата събира композитори, автори, ученици, учители и партньори около една обща цел – чрез силата на музиката да обединява, да насърчава творчеството и да изгражда чувство за принадлежност в децата и възрастните.

„За пет издания „Светилник“ се превърна от идея за създаване на училищни химни в дългосрочна, устойчива, партньорска програма, която свързва творчеството, културата, образованието и създава среда за формиране на ценности за множество общности,“ заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

В основата на „Светилник“ стои вярването, че училището е повече от място за придобиване на знания, а среда, в която децата изграждат отношение към езика, културата, историята и общността, към която принадлежат. Химнът е музикален символ, който може да се предава между поколенията и да напомня на учениците какво ги свързва като общност.

Инициативата създава естествена връзка между българския език, творчеството и образованието. Децата сами изпълняват химна, посветен на тяхното училище и оставят своя гласов отпечатък за поколенията. С всяка година към инициативата се присъединяват нови училища, автори, деца и партньори, а създадените химни остават в училищата и продължават да живеят след края на конкретното издание.

На 1 октомври 2026 г. ще разберете условията и сроковете за кандидатстване в шестото издание на „Светилник“, както и възможностите училищата да станат част от инициативата. Търсим училищни общности, които имат какво да разкажат – за своята история, своя патрон, своите ценности и мечтите, които искат да предадат на следващите поколения.

„Светилник“ – химните, които ни обединяват!

МУЗИКАУТОР e организация на композитори, автори и музикални издатели за управление на авторски права. Ние предлагаме над 95% от световния музикален репертоар за българския пазар, като представляваме над 4 000 български автори и още над 2 500 000 автори от цял свят, членуващи в сродни авторски сдружения, с които нашата организация има договори за взаимно представителство.

„Светилник“ е националната инициатива на МУЗИКАУТОР за създаване на училищни химни, която от 2021 г. досега е достигнала 33 000 ученици и с над 2 300 учители от 40 училища от 20 населени места и у нас, и в чужбина. Провежда се под патронажа на Министерство на културата и на Министерство на образованието и науката, а постоянни дългосрочни партньори досега са Българската телеграфна агенция (БТА), Българското национално радио (БНР), Българската национална телевизия (БНТ), НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Народния театър „Иван Вазов“.