Mono and the Stereos ще са българският участник на Eurosonic Noorderslag, обявиха избора си организаторите на фестивала в Грьонинген.

Групата Mono and the Stereos ще са българският участник във фестивала Eurosonic Noorderslag в Грьонинген през 2027 г. Организаторите на събитието избраха младата софийска група сред седемте номинирани от професионалното жури в конкурса „Музикални сезони“, организиран от Българското национално радио и МУЗИКАУТОР, които обезпечават участието на групата във фестивала.

Mono and the Stereos са Симеон „Mono“ Николов (вокали, китара, клавишни), Иво Димитров (китара), Теодор Стоянов (цигулка, клавишни), Светозар Славчев (бас китара) и Кирил Славчев (барабани). С балансираното смесване на фолк и инди, в което внимателно изградените им песни се преплитат с влияния от класическия рок, за две години Mono and the Stereos вече спечели своя публика. В София Mono and the Stereos свириха преди френските легенди Nouvelle Vague, обещаващата група Black Country, New Road, която е и едно от основните им вдъхновения, както и звездата на британския инди рок Пийт Дохърти.

Петорката впечатли и чуждестранната публика със силни изяви на шоукейса MENT в Любляна, фестивала Nišville в Ниш, както и в Букурещ. В следващите дни те ще свирят в Белград и Загреб, а на 3 октомври ще са подгряваща група на берлинчаните Lucy Kruger & the Lost Boys в Mixtape 5 в София. През лятото групата издаде сингъла „Can’t Buy Her Nice Things“ след дебютния миниалбум „She’s a Bird“ (2025). В момента работят по дебютния си албум.

Организаторите на фестивала Eurosonic Noorderslag обявиха името на българската група сред избраните 42 европейски групи и изпълнители, номинирани от 28 радиостанции – членове на Европейския съюз за радио и телевизия. Те подчертават, че тази висококачествена селекция е направена между рекорден брой от почти 6 000 кандидатури, която показва невероятното количество нови таланти в Европа, за които Eurosonic Noorderslag остава важно място за откриване на новото в музиката. „Тези артисти са страхотно отражение на музикалната сцена в Европа“, подчерта Оскар Страйн, музикален ръководител на ESNS.

Фестивалът си сътрудничи с редица медийни партньори, за да представи в Грьонинген най-добрите изгряващи музиканти, които Европа може да предложи на професионалистите и любителите на музиката. Освен на фестивалната сцена, ESNS подкрепя новите таланти чрез инициативи като European Talent Exchange и връчва големи награди, включително Music Moves Europe Awards, European Festival Awards и Dutch Popprijs. Организацията си партнира с ключови проекти и алианси като Yourope, EBU и Green Deal Circular Festivals, за да насърчи разнообразието и устойчивостта на музикалната сцена.

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