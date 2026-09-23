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Детронираха коледната песен на Марая Кери от върха: Точно застудя и тя вече не е номер 1

23 септември 2026, 12:10 часа 434 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Детронираха коледната песен на Марая Кери от върха: Точно застудя и тя вече не е номер 1

Коледната песен на Марая Кери - "All I Want for Christmas Is You", която неминуемо ще зазвучи скоро, предвид и вече официалното застудяване, е детронирана от върха. Кънтри баладата "Choosin' Texas" на певицата Ела Лангли счупи рекорда за най-много седмици на върха на американската класация Billboard Hot 100, измествайки прочутото парче на Марая Кери.

Новият рекордьор

Кънтри песента е издадена през октомври и вече 23-а поредна седмица оглавява класацията, която отчита стрийминга, радиоизлъчванията, продажбите и други показатели, съобщава списание "Billboard". Данните се изчисляват от компанията Luminate, предаде АФП. Така 27-годишната Лангли надмина постижението на американската музикална легенда и нейния коледен хит "All I Want for Christmas Is You".

Във видео, публикувано в Instagram, родената в Алабама певица заяви, че възнамерява да отпразнува успеха. "Това променя живота ми. Променя живота на авторите на тази песен. Променя живота на семейството ми", каза Лангли, цитирана от БГНЕС.

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Марая Кери песни Ела Лангли
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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