Звездата от Love Island и Евровизия Antigoni с първи самостоятелен концерт в София на 29 септември

Звездата от риалити формата Love Island, представила Кипър на "Евровизия" 2026 с парчето "JALLA" - Antigoni, идва за първи самостоятелен концерт в София. На 29 септември в клуб "Строежа" красивата певица ще излезе за шоу, което е част от европейското ѝ турне, преминаващо през няколко европейски столици.

Коя е Antigoni

Родена e в Северен Лондон в семейството на известната кулинарна телевизионна водеща Тоня Бъкстън и архитекта Пол Бъкстън. Израствайки между лондонската градска култура и средиземноморските си корени, тя развива специфичен музикален стил. Музикалното си образование Antigoni получава в престижното училище за сценични изкуства BRIT School (дало старт на кариери като тези на Адел, Ейми Уайнхаус и Дуа Липа).

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През 2022 г. участва в осмия сезон на световния риалити формат Love Island, което изстрелва разпознаваемостта ѝ и увеличава милионите слушания на нейните песни в стрийминг платформите. През май 2026 г. Antigoni представя Кипър на песенния конкурс "Евровизия" във Виена с етно-поп хита си "JALLA". Песента се превръща в едно от най-гледаните видеа на сезона и класира страната за финала.

Музиката ѝ съчетава модерен лондонски поп, денс и хип-хоп с традиционни гръцки и средиземноморски инструменти като бузуки. Сред най-известните ѝ сингли са "JALLA", "OUD", "Habibi", "Gia Panta Nai", както и мини-албумите ѝ "A1" и "Hexagon".

Европейското турне на Antigoni "You Want More? The Tour" през септември 2026 г. преминава през някои от най-динамичните музикални столици и популярни клубове на континента. Турнето идва след изключително успешна година за певицата, белязана от разпродадени клубни участия и голямо международно внимание след медийните ѝ изяви в цяла Европа.

Какво да очакват феновете в София

Концертът в клуб "Строежа" ще предложи на българската публика зареждащо шоу на живо, изпълнено с много танци, средиземноморска енергия и съвременни поп ритми. Поради ограничения капацитет на клуба, събитието предоставя възможност за близък контакт с артиста.

За най-запалените почитатели е осигурен лимитиран достъп за Meet & Greet, който дава възможност за лична среща, разговор и снимка с Antigoni преди началото на концерта. Билети и повече информация ще откриете на сайта на Gotobeat.

За промоутъра и локацията

Gotobeat е базирана в Лондон промоутърска компания, която реализира събития на български звезди във Великобритания, както и европейски турнета на актуални артисти, които включват дати и в България.

Клуб "Строежа" е една от най-популярните софийски сцени за музика на живо, известна със своята атмосфера и подкрепа за алтернативната и съвременна музикална култура.

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