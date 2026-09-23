Българската метъл група 8 M/S се завръщат с нов албум „Dominion Of Cold“

Българската метъл формация 8 M/S се завръща след продължителна творческа пауза и обяви предстоящото издаване на своя нов студиен албум. Групата съобщи в социалните си мрежи, че работата по новото издание е завършена.

Албумът ще носи заглавието „Dominion Of Cold“ и ще бъде първият дългосвирещ запис на 8 M/S в настоящия състав след присъединяването на Жо Василев през 2021 г.

Като първи сингъл от албума групата ще представи „Dystopia“, който се очаква да излезе съвсем скоро. Песента ще даде на слушателите първа възможност да се запознаят с актуалното звучене на 8 M/S и посоката, в която групата поема с новия си материал.

8 M/S съобщават още, че на 13 ноември феновете ще имат възможност да чуят „Dominion Of Cold“ на живо. Повече подробности около събитието и представянето на албума предстои да бъдат обявени.

Кои са 8 M/S?

Фотограф: Yvo Kanin / Yvo Kanin photographer

8M/S е метълкор група, основана през ноември 2010 г. в Хасково от Боян Гочев, Бойко Гочев, Диян Георгиев и Васил Василев. Няколко месеца по-късно в групата идва и Макс Кафтански.

В началото на февруари 2011-та записват първата си песен "Betrayer". От този период са и първите изяви на живо. През юли е готова и втората песен - "Dying from the inside".

През есента на 2012-та излиза дебютният албум на групата - "Running Out The Black July", а през пролетта на следващата година пускат първия си видеоклип "Borders". Няколко месеца по-късно записват още една песен за втория си албум, към която заснемат клип - "Pictures Never Change".

Вторият албум на групата - "Borders pt.I" излиза през май 2015 г. и е последван от малко промо-турне. След доста активна концертна година, в края на годината започват записи за сплит-диск с AS ORCHIDS WITHER.

Третият албум на бандата излиза в началото на 2018 г. и е озаглавен "Individualist". След излизането му 8M/S започват кампания по представянето му с концерти в различни градове на страната и Румъния. През лятото на 2019 г. подгряват американците Whitechapel при гостуването им в София, а две седмици по-късно пускат и нов сингъл.