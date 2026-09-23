Проблемите за Ед Шийрън продължават: Протест застрашава следващия му концерт

Организация, подкрепяща каузата на Палестина, готви протест преди следващия концерт на Ед Шийрън на стадион "Джилет" във Фоксбъро, съобщи TMZ. Концертът на изпълнителя във Филаделфия предизвика протести миналия уикенд, но те може да се окажат по-скромни в сравнение с планираната демонстрация този уикенд край стадиона. Нова акция е насрочена за края на седмицата в близост до стадион "Джилет" във Фоксбъро - същият стадион, собственост на милиардера Робърт Крафт, за когото се твърди, че е убедил собственици на други стадиони да упражнят натиск за премахването на Макълмор от турнето.

Организацията "Масачузетс за мир" (MAPA) - застъпническа група, фокусирана върху прекратяването на израелско-палестинския конфликт - организира демонстрацията в близост до стадиона преди второто изпълнение на Шийрън на мястото този уикенд. Той има насрочен концерт и в петък на същата локация.

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Според организацията протестът е част от по-широка мобилизация, планирана за Вашингтон, и ще се съсредоточи върху борбата срещу "цензурата от страна на милиардери" и ситуацията в Палестина. Групата посочва, че конфликтът между Шийрън и Макълмор повдига допълнителен въпрос, свързан пряко с по-широката мобилизация - нарастващата власт на милиардери и влиятелни институции да оформят както политиката, така и границите на общественото говорене.

Кой е крив, и кой - прав

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Мненията около конфликта между Крафт и Макълмор са разделени - част от хората смятат, че Крафт има пълното право да откаже участието на Макълмор, тъй като е собственик на стадиона, а Макълмор е обвиняван, че е използвал антисемитска реторика по време на турнето с Шийрън. Други твърдят, че той не е говорил против евреите, а някои - сред тях Колин Каперник - смятат, че случаят доказва готовността на собственици на стадиони да действат съгласувано, за да заглушат изказвания, които не искат да бъдат чути.

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Ед Шийрън се развълнувал по време на концерта си във Филаделфия през уикенда. Певецът се е разплакал, докато говорел на феновете от сцената. Той е заявил, че решението да отстрани Макълмор не е било негово, но въпреки това е подложен на остра критика, че не е направил достатъчно, за да предотврати случилото се, припомня БГНЕС.