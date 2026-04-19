Мадона изненадващо се появи на "Коачела" и направи фурор (ВИДЕО)

19 април 2026, 11:00 часа 34 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сабрина Карпентър изненада публиката, като покани на сцената не кого да е, а самата Кралица на попа – Мадона – по време на хедлайнерското си участие на фестивала "Коачела". Двете изпълниха заедно "Vogue" и "Like A Prayer", превръщайки вечерта в едно от най-запомнящите се събития, съобщи "Дейли Стар".

Две десетилетия по-късно

Мадона зарадва феновете, когато се появи неочаквано на сцената на 17 април, две десетилетия след последното си участие на фестивала в Калифорния. Появата ѝ последва засилените спекулации, че 67-годишната звезда ще се включи като специален гост към 26-годишната Карпентър.

И двете певици демонстрираха впечатляващ стил, избирайки провокативни сценични визии. Мадона заложи на лилаво дантелено боди, докато Сабрина блесна в бял дантелен тоалет. Съвместното им изпълнение включваше "Vogue", "Like A Prayer" и песен от предстоящия албум на Мадона "Confessions II", който се очаква да излезе на 3 юли.

Какво сподели Мадона

Мадона се обърна към публиката с думите: "Преди двадесет години по това време излязох на сцената на "Коачела" – бях в танцовата шатра и за първи път изпълних "Confessions On A Dance Floor: Part I" в Америка. Това беше изключително вълнуващо за мен. Можете да си представите какво означава да се върна тук 20 години по-късно. Усещането е като затваряне на пълен кръг – много значим момент за мен".

Изпълнителката сподели и вижданията си за новия албум, както и за погрешните представи за танцовата музика. Цитирайки началните редове от водещия сингъл "One Step Away", тя заяви: "Хората смятат, че танцовата музика е повърхностна, но грешат. Дансполът не е просто място, а праг – ритуално пространство, в което движението заменя езика". Тя допълни, че това е било основното им вдъхновение при работата с продуцента Стюарт Прайс.

Миналата година Мадона потвърди, че отново работи с "Уорнър Рекърдс" и сподели, че очаква с нетърпение бъдещето и създаването на нова музика. Тя загатна за проекта с думите: "Обратно към музиката, обратно към данспола, обратно там, откъдето всичко започна!"

Завръщане и към киното

Паралелно с музикалната си кариера, Мадона се подготвя за участие в новия сезон на сериала "The Studio" на Сет Роген. Наскоро тя беше забелязана да снима в Италия заедно с Джулия Гарнър, която трябваше да я изиграе в биографичен филм.

Проектът за биографичен филм впоследствие беше отложен, като действието му трябваше да се развива в алтернативна реалност. Няма потвърдена дата за излизането на "One Step Away", както и информация за ново турне. Последното сценично участие на Мадона беше в рамките на турнето "Celebration Tour" през 2023 и 2024 г., което включваше 81 концерта и донесе приходи от над 225 милиона долара.

Източник: БГНЕС

Весела Софева
