Лайфстайл:

Mozo Mozo - авангарден австрийски джаз на 25 февруари в София

20 февруари 2026, 14:03 часа 181 прочитания 0 коментара
Mozo Mozo - авангарден австрийски джаз на 25 февруари в София

Радиофестивалът "Аларма Пънк Джаз" приключва зимния си сезон (с мисъл за пролетния) на 25 февруари (сряда) в Зала "Сингълс" на НДК с концерт на една от най-неконвенционалните джаз групи на иначе доста богатата и разнолика австрийска сцена.

Mozo Mozo са феномен, съществуващ почти изцяло извън социалните мрежи. Екстатичен квинтет от Виена, силно повлиян от ранния Джон Зорн и италианските фрий джаз булдозери Zu, откривал вече (макар да съществувава едва от няколко години) за други титани на "по-кривата" музика като Old Time Relijun и Blurt. Музиката на Mozo Mozo е колективна електроакустична импровизация на сцена, смесваща хипнотични ритми с дарк ембиънт, метъл, нойз рок и авангарден джаз в дълги пиеси, носещи нещо от духа на самите Painkiller.

Още: С искане за достойно заплащане: Музикантите от БНР спират изявите си

Името им е междуезикова игра и в завiсимост от това дали ще го възприемете на японски, на испански или на един специфичен местен диалект от Северна Австрия, може да се асоциира със съвсем различни неща – от уют и задушевност, през неучтив начин да си повикаш келнер до сериозно сбиване. Тези крайности са гръбнакът и на самата им музика – също като в композиция на Naked City с характерните резки превключвания от лирично към брутално, от ембиънт към хардкор-джаз, от моментно замисляне към епилептичен пристъп.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Първото им балканско турне включва съвсем естествено и София, която малко по малко започва да става част от картата на тази чудесна нерадиофонична сцена през последните години с концертите на Акира Саката, братята Дамианидис, Fire!, "Светлост", Кен Вандермарк, Mofaya! (Cease Fire!), Паал Нилсен-Лов, The Ex, Марк Рибо, Масахико Сато, Франк Гратковски и Казухиса Учихаши, YEXXEN, Kuhn Fu, Zoambo Zoet Workestrao, The Thing и други, организирани през годините все от "Аларма Пънк Джаз".

Още: Носителката на "Грами" - Ledisi, с ексклузивен първи концерт в България

Mozo Mozo пристигат в състав: Михаел Мазн (Sir Saxalot) – тенор саксофон; Феликс Линхарт (potzblitz!brak) – електрическа китара, синтове; Кристоф Игнац Кирмайер (Iggi D’agostino) – бас, синтове; Лукас Вьобер (Toyboy28 / Bussibua666) – барабани, перкусии, синтове и Зайнеп Саръкартал – клавишни, синтове, ефекти. Пианистката Зайнеп е най-новият член на групата, като присъединяването ѝ става по естествен път, след като неколкократно работи с тях като организатор на концерти и солов артист, с когото споделят една и съща сцена.

За мистериозния си живот извън социалните мрежи казват, че генерират публиката по добрия стар начин – хора, били нa техни концерти, ентусиазирано препоръчват на други хора да отидат и... мълвата се разпространява. Но какво пък – Албърт Айлер да не би пък да е имал профил във Фейсбук и Инстаграм?

Албумите на Mozo Mozo можете да чуете тук:

https://klanggalerie.bandcamp.com/album/maschine

https://mozomozo.bandcamp.com

Преди гостите на сцената ще излезе мултидисциплинарният артист Дарио Табаков с ембиънт-варианта на соловия си проект Dario Bulgario (за кларинет, баскларинет и електроника).

Още: Fabienne Erni от Eluveitie със специален концерт в София

БИЛЕТИ от 13 евро можете да закупите в системата на EpayGo https://epaygo.bg/4138851821 и на касите на EasyPay. В деня на концерта и на входа на клуба ще са по 15 евро.

На концерта ще се продават и ограничено количество билети за пролетната серия на "Аларма Пънк Джаз" – по-точно за концертите на Нилс Петер Молвер (1 април), туарегите Imarhan (17 април) и още няколко, които ще бъдат обявени за първи път на място на 25 февруари.

Следете събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/1557609182014203

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Джаз концерти Alarma Punk Jazz Mozo Mozo
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес