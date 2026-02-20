Mozo Mozo - авангарден австрийски джаз на 25 февруари в София

Радиофестивалът "Аларма Пънк Джаз" приключва зимния си сезон (с мисъл за пролетния) на 25 февруари (сряда) в Зала "Сингълс" на НДК с концерт на една от най-неконвенционалните джаз групи на иначе доста богатата и разнолика австрийска сцена.

Mozo Mozo са феномен, съществуващ почти изцяло извън социалните мрежи. Екстатичен квинтет от Виена, силно повлиян от ранния Джон Зорн и италианските фрий джаз булдозери Zu, откривал вече (макар да съществувава едва от няколко години) за други титани на "по-кривата" музика като Old Time Relijun и Blurt. Музиката на Mozo Mozo е колективна електроакустична импровизация на сцена, смесваща хипнотични ритми с дарк ембиънт, метъл, нойз рок и авангарден джаз в дълги пиеси, носещи нещо от духа на самите Painkiller.

Името им е междуезикова игра и в завiсимост от това дали ще го възприемете на японски, на испански или на един специфичен местен диалект от Северна Австрия, може да се асоциира със съвсем различни неща – от уют и задушевност, през неучтив начин да си повикаш келнер до сериозно сбиване. Тези крайности са гръбнакът и на самата им музика – също като в композиция на Naked City с характерните резки превключвания от лирично към брутално, от ембиънт към хардкор-джаз, от моментно замисляне към епилептичен пристъп.

Първото им балканско турне включва съвсем естествено и София, която малко по малко започва да става част от картата на тази чудесна нерадиофонична сцена през последните години с концертите на Акира Саката, братята Дамианидис, Fire!, "Светлост", Кен Вандермарк, Mofaya! (Cease Fire!), Паал Нилсен-Лов, The Ex, Марк Рибо, Масахико Сато, Франк Гратковски и Казухиса Учихаши, YEXXEN, Kuhn Fu, Zoambo Zoet Workestrao, The Thing и други, организирани през годините все от "Аларма Пънк Джаз".

Mozo Mozo пристигат в състав: Михаел Мазн (Sir Saxalot) – тенор саксофон; Феликс Линхарт (potzblitz!brak) – електрическа китара, синтове; Кристоф Игнац Кирмайер (Iggi D’agostino) – бас, синтове; Лукас Вьобер (Toyboy28 / Bussibua666) – барабани, перкусии, синтове и Зайнеп Саръкартал – клавишни, синтове, ефекти. Пианистката Зайнеп е най-новият член на групата, като присъединяването ѝ става по естествен път, след като неколкократно работи с тях като организатор на концерти и солов артист, с когото споделят една и съща сцена.

За мистериозния си живот извън социалните мрежи казват, че генерират публиката по добрия стар начин – хора, били нa техни концерти, ентусиазирано препоръчват на други хора да отидат и... мълвата се разпространява. Но какво пък – Албърт Айлер да не би пък да е имал профил във Фейсбук и Инстаграм?

Албумите на Mozo Mozo можете да чуете тук:

https://klanggalerie.bandcamp.com/album/maschine

https://mozomozo.bandcamp.com

Преди гостите на сцената ще излезе мултидисциплинарният артист Дарио Табаков с ембиънт-варианта на соловия си проект Dario Bulgario (за кларинет, баскларинет и електроника).

БИЛЕТИ от 13 евро можете да закупите в системата на EpayGo https://epaygo.bg/4138851821 и на касите на EasyPay. В деня на концерта и на входа на клуба ще са по 15 евро.

На концерта ще се продават и ограничено количество билети за пролетната серия на "Аларма Пънк Джаз" – по-точно за концертите на Нилс Петер Молвер (1 април), туарегите Imarhan (17 април) и още няколко, които ще бъдат обявени за първи път на място на 25 февруари.

Следете събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/1557609182014203