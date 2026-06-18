Националната младежка филхармония дебютира на Европейския музикален фестивал

На 7 юли 2026 г. от 19:30 ч. в Централния военен клуб в София ще се състои първата сценична изява на новосъздадената Национална младежка филхармония – амбициозен проект, който събира на една сцена най-талантливите ученици от училищата по изкуствата в цяла България. Събитието е част от програмата на 26-ия Европейски музикален фестивал и се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община в рамките на Календар на културните събития за 2026 година.

Идеята за създаването на оркестъра принадлежи на Столина Добрева, директор на Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София. Нейното желание е да събере младите музиканти от различни градове на страната в активна и устойчива творческа общност. "Когато ние, музикантите, се срещаме, винаги говорим какво можем да направим заедно, как да популяризираме нашите училища и всичко, което се случва в тях. На една от тези срещи си казах: защо пък да не направим такъв оркестър?", споделя Столина Добрева.

В състава на филхармонията ще участват около 70 ученици от музикалните училища в София, Русе, Варна, Пловдив, Плевен, Стара Загора и Бургас. Всички те ще пристигнат за общите репетиции в столицата в началото на юли и ще работят под диригентството на маестро Славил Димитров – опитен диригент, който вече от няколко години ръководи оркестъра на столичното музикално училище.

Още: Трио Владигерови и Мария Павлова: Магията на френския шансон оживява на "Софийски музикални седмици"

Още от самото начало идеята среща силен интерес сред участниците. "Когато разказахме на нашите ученици кои техни колеги от страната ще участват, реакцията беше: "О, ние сме свирили заедно, познаваме се, те са много добри. Ще стане чудесен оркестър!", разказва Добрева.

Концертната програма отдава почит на българските композитори, вдъхновители и духовни покровители на училищата по изкуствата. На събитието ще бъдат изпълнени творби от Любомир Пипков, Панчо Владигеров, Добри Христов, Веселин Стоянов и Панайот Пипков. Кулминация на вечерта ще бъде сюитата "Тракийски танци" от Петко Стайнов, а като специален жест младите музиканти ще изпълнят и химна "Върви, народе възродени!" от Панайот Пипков, въпреки че песента се свързва преди всичко с празника 24 май.

След дебюта си в София Националната младежка филхармония ще поеме на първото си турне с концерти във Велико Търново като част от фестивала "Сцена на вековете", а след това и в Бургас и Приморско. Амбицията на организаторите е оркестърът да продължи дейността си като дългосрочна инициатива, която да развие пълноценна артистична колаборация между младите музиканти в цялата страна.

Още: Световноизвестният пианист Кирил Герщайн с ексклузивен концерт в зала "България" на 16 юли

Билети за събитието могат да бъдат закупени от Ticketsbg.com и на място преди началото на концерта.

Програма:

Панчо Владигеров – Рапсодия "Вардар"

Добри Христов – Херувимска песен № 4

Веселин Стоянов – Рапсодия

Любомир Пипков – Въведение и танц из операта "Момчил"

Петко Стайнов – Симфонична сюита "Тракийски танци"

Панайот Пипков – "Върви, народе възродени"

В проекта ще участват ученици от:

Национално музикално училище "Любомир Пипков" - София

Национално училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" - Пловдив

Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" - Русе

Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков" - Плевен

Национално училище по изкуствата "Добри Христов" - Варна

Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" - Бургас

Национално училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова" – Стара Загора