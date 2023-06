Най-емблематичните песни на Имани, които винаги ще обичаме (ВИДЕО)

Да, Имани отново ще пее в България за радост на многобройните си фенове. Тя е толкова странна, омагьосваща и запленяваща, че всяко нейно идване предизвиква любовна въздишка и меломанска радост.

За да подгреем за концерта ѝ на Франкофоли, а и за да си доставим лично музикално удоволствие, решихме да си припомним някои от най-емблематичните парчета на Имани, с които не просто се прочу, но и трайно се "настани" в слушалките на българските меломани.

"Seat with Me"

Любима балада, която е част от албума "The Shape of a Broken Heart", излязъл през 2011 г. Тъжна песен с дълбок текст - "Seat with Me" постепенно се превърна в любимо "място", на което да си спомним за любими хора, които вероятно вече ги няма.

"Pray for Help"

Отново част от "The Shape of a Broken Heart", но с доста по-позитивно звучене. Това парче носи страхотно настроение, особено когато е изпълнено на живо, така че - Имани, ако четеш това сега, моля те, изпей го в Пловдив.

"Kisses in the Dark"

Още една ембематична песен, която навява спомени за любовно лято, безгрижие, но и за неизбежността на раздялата, която може би ще настъпи с падането на първите есенни листа.

"Grey Monday"

Емоционална, дълбока и много "женска" песен, "Grey Monday" е едно от най-силните парчета от "The Shape of a Broken Heart" и от творчеството на Имани досега.

"You Will Never Know"

Един от тоталните хитове на Имани, с които тя накара целият свят да се влюби в нея. Нежна, но адски мощна "You Will Never Know" бе категоричната заявка на френската певица, че е намерила своето място в безкрайния музикален океан.

"Don't Be So Shy"

Това е песента, която изстреля Имани на световния музикален небосклон, където и до ден днешен тя грее с мощна светлина. "Don't Be So Shy" от албума "French Women" се превърна в такъв мощен световен хит, че и до ден днешен запазва своята актуалност. А какво става, когато Имани реши да я изпее на живо? Почти съм сигурна, че ще разберем на Франкофоли в Пловдив след броени дни.