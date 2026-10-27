Брус Дикинсън с нов концерт в София през лятото на 2027 г.

Фронтменът и основна движеща сила на Iron Maiden, Брус Дикинсън, се завръща в България на 28 юни 2027 г., по покана на Fest Team, за концерт на Vidas Art Arena в София. Един от най-разпознаваемите гласове в историята на хеви метъла отново включва страната ни в европейското си турне. PsychoGod Tour 2027 ще премине през редица големи концертни зали и фестивални сцени през лятото и есента на следващата година. Концертът в София ще представи както нов материал от предстоящия солов албум на музиканта, така и по-рядко изпълнявани композиции от неговата над 35-годишна солова кариера.

Билетите за концерта влизат в предварителна продажба за членовете на Fest Club в сряда, 28 октомври, а общата продажба стартира на 30 октомври в мрежата на Ticket Station, на цени, започващи от 40 евро. За концерта ще бъдат налични и VIP билети на цена от 108 евро.

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От присъединяването си към Iron Maiden през 1982 г. Дикинсън се превръща в една от най-влиятелните фигури в световната рок и метъл музика. Извън сцената, неговата биография е не по-малко впечатляваща - пилот, състезател по фехтовка, писател, предприемач, пивовар. Любопитството и стремежът към нови предизвикателства са неизменна част от кариерата му, а соловото творчество му позволява да изследва различни музикални посоки отвъд звученето, с което поколения фенове го познават като фронтмен на Iron Maiden.

Фотограф: Дамян Петров

След година, посветена основно на концертните ангажименти с Iron Maiden (имахме честта да ги чуем отново на живо тази година), Дикинсън отново насочва вниманието си към собствената си музика. През 2026 г. той работи по нов студиен албум, чието издаване е планирано за първата половина на 2027 г. Именно новите композиции ще заемат важно място в предстоящото турне PsychoGod, наред с песни от различните периоди на соловата му кариера.

На сцената в София Брус Дикинсън ще бъде придружен от музикантите, с които записва и новия си албум:

Chris Declercq - китара

Philip Näslund - китара

Tanya O’Callaghan - бас

Mistheria - клавири

Dave Moreno - барабани

За Дикинсън живото изпълнение и истинското взаимодействие с публиката остават в основата на рок музиката, особено във време, в което изкуственият интелект все по-осезаемо навлиза в света на изкуството. По повод предстоящото турне той коментира: "Това, което правим, е истинско, а точно сега това е изключително важно. Истински барабанист, истински басист, истински китаристи - изкуственият интелект може само да копира, може само да се преструва. Той никога не може да бъде влюбен в музиката и не може да свири истински. А тази група? Тези музиканти наистина могат да свирят!".

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Европейското турне PsychoGod Tour 2027 започва на 14 юни в Белфаст и преминава през Ирландия, Италия, Швейцария, Хърватия и Сърбия, преди да достигне София на 28 юни. Билетите влизат в предварителна продажба за членовете на Fest Club в сряда, 28 октомври, а общата продажба стартира на 30 октомври в мрежата на Ticket Station.