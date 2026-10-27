Музиката на Астор Пиацола и Кралят на тангото - Херман Корнехо, в зрелищен спектакъл

Този четвъртък зала 1 на НДК ще посрещне Tango After Dark. Зрелищният спектакъл представя музиката на Астор Пиацола и танца на едни от най-изтънчените танцьори, водени от Краля на тангото Херман Корнехо. Спектакълът разкрива съблазнителната сила на тангото в неговата най-чиста, сурова и вълнуваща форма. Билети се продават в мрежата на Eventim.

Вратите на залата ще отворят в 19:00, за да могат гостите да се настанят и да заемат своите места навреме. Спектакълът ще започне точно в 20:00 часа. В 20:45 ще има 20 минутен антракт, а шоуто ще приключи в 22:10 часа.

Наречен от британския вестник "The Mail On Sunday" "Кралят на тангото" и познат като любимец на Дженифър Лопес, Корнехо води десет от най-признатите танцьори в света. Спектакълът е изграден около неподражаемата и опияняваща музика на великия аржентински композитор и бандонеонист Астор Пиацола.

Публиката в НДК ще бъде пренесена по знойните и оживени улици на Буенос Айрес чрез автентично аржентинско танго, поднесено с бляскави костюми, прецизна хореография и спиращи дъха движения. Заедно с многократно награждавания танцов състав, на сцената излизат двама от най-добрите певци на Аржентина и сензационна група от петима музиканти на живо. Сред тях е и барабанистът Херонимо Изаруалде, записвал музика за продукции на Уолт Дисни. Очаквайте над 20 от най-добрите произведения на Астор Пиацола, представени в шармантно шоу.

Този четвъртък, суперзвездата и световен шампион по танго Херман Корнехо пристига в София със своя хипнотизиращ спектакъл Tango After Dark. На 29 октомври 2026 г. от 20:00 часа в зала 1 на НДК българската публика ще има възможността да изживее едно незабравимо, страстно и изтънчено театрално преживяване директно от сърцето на Аржентина.

Участнижи в спектакъла са:

Танцьори: Херман Корнехо (German Cornejo) (водещ танцьор, режисьор и хореограф), Ноелия (Noelia), Николас (Nicolas), Наир (Nair), Естебан (Esteban), Марилу (Marilu), Гидо Паласиос (Guido Palacios), Флоренсиа Зарате Кастийа (Florencia Zarate Castilla), Хуан Купини (Juan Cupini), Ерика Роси (Erica Rossi).

Музиканти и вокали: Матиас Рубино (Matias Rubino) - бандонеон, Хема Скалиа (Gemma Scalia) - цигулка, Томас Фаласка (Tomas Falasca) - контрабас, Херонимо Изаруалде (Jeronimo Izarrualde) - барабани.

Солисти: Ванина Тагини (Vanina Tagini), Хесус Идалго (Jesus Hidalgo)