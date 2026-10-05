Наследството на Дягилев оживява в София: Виолистът Александър Дягилев и пианистката Бистра Деляноф с концерт и постановка

Името Дягилев е неразривно свързано с една от най-влиятелните фигури в историята на европейския балет и изкуство – Сергей Павлович Дягилев. Повече от век по-късно семейната памет продължава да живее чрез следващите поколения. Един от неговите наследници – виолистът Александър Дягилев – гостува в София заедно с пианистката, композитор и диригент Бистра Деляноф. Двамата музиканти представят програма, в която минало и съвременност, семейна история и нова музика се срещат по необичаен начин.

Александър Дягилев е виолист, педагог и организатор на редица културни и музикални проекти. Завършил е музикалния лицей към Комитета по култура на Санкт Петербург, музикалното училище "Мусоргски", както и Санкт-Петербургската държавна консерватория "Николай Римски-Корсаков", където учи в класа на заслужилия артист на Русия Догадин.

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До него на софийска сцена застава Бистра Деляноф – пианист, композитор и диригент с активна международна творческа кариера. Образованието и професионалното ѝ развитие преминават между България и Виена и я срещат с утвърдени преподаватели и музиканти, сред които проф. Хелмут Нойман и Паул Бадура-Шкода.

Музика от още един Сергей Дягилев

Особено място в софийската програма заема музиката, композирана от Сергей Дягилев – бащата на Александър и посветена на самия него. Неговото "Andante memento" – произведение за виола и оркестър. Бистра Деляноф разказва, че първоначално двамата дори не са планирали непременно да включат творбата. Александър просто ѝ показал нотите. Започнали да свирят и тя веднага почувствала силата на произведението. "Реших, че това е невероятна музика. Наистина уникална музика. Трудна, модерно звучаща тонална музика, но изключително красива". Тя открива в нея и особена образност, която на моменти напомня филмова музика със своята емоционалност и изразност. Самото "Andante memento" е било изпълнявано само веднъж в Петербург. Оригиналът е за виола и оркестър, а желанието на Бистра Деляноф е през следващ сезон произведението да прозвучи отново именно в пълната си оркестрова версия. Творбата постепенно се превръща и в неделима част от музикалната среда на спектакъла, по който двамата работят. Така концертът се превръща и в своеобразна музикална предпремиера – възможност произведенията, които в театралната постановка присъстват като теми, цитати и отделни фрагменти, да бъдат чути в тяхната цялост.

"Тяло в лед", който предстои на 9 октомври на сцената на театъра на Армията е разказ, вдъхновен от живота на Вацлав Нижински – един от най-известните танцьори в историята. Неговият талант го изстрелва до върха, но животът му се оказва много по-сложен от изпълнението на сцената. Заслепен и объркан, той попада под влиянието на Сергей Дягилев – човекът, който пръв вижда в него нещо изключително. Между славата, любовта и болезнената раздяла с танца той среща и Ромола – жената, която остава до него, когато светът започва да се отдалечава. На сцената миналото се връща. Младият Нижински среща собственото си бъдеще — възрастния човек, в когото се е превърнал. Спомените оживяват, любовта се връща, а някогашният полет отново започва. И всичко това се случва на фона на жива музика.

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Музикалната среща между Александър Дягилев и Бистра Деляноф не остава само в концертната зала. Двамата работят и по спектакъл, свързан с художествения свят на Дягилев и Нижински. В музикалната тъкан на спектакъла влизат различни произведения и теми. Сред тях е и композиция на български автор Александър Кандев, която също се превръща във важен мотив в постановката. Включена е и соната за виола на самата Бистра Деляноф.

Публиката на фестивала "Софийски музикални седмици" ще има възможност да чуе Александър Дягилев – виола, и Бистра Деляноф – пиано, на 5 октомври в концерт от 19:00 часа в Централния военен клуб в София и на сцената на Театъра на Българска армия на 9 октомври.

Концертът ще бъде и своеобразна музикална предпремиера на част от света, който двамата музиканти пренасят и в театралния си проект – един съвременен поглед към наследството на Дягилев, към съдбата на артиста и към онази сила на изкуството, която може да преминава през поколенията.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития. Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония.

Билети за събитията се предлагат на касата на зала "България" и чрез билетните системи Eventim и "Купи билети". Предвидени са преференциални условия за ученици, студенти и пенсионери, както и свободен достъп за ученици до определени събития.