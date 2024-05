Нов клип на "Let It Be" на The Beatles ни пренася през 1969 г. (ВИДЕО)

Легендарната рок група The Beatles издаде класическото парче "Let It Be" от последния си студиен албум през 1970 г., а на 10 май бе пуснат чисто нов видеоклип, включващ кадри от едноименния филм на Disney+, както и непоказвани досега епизоди от снимките.

Какво има в клипа

Новото видео на "Let It Be" съдържа моменти, които не са включени в документалната поредица "Get Back", и пренася зрителите първо на репетициите, а после и в студиото. През януари 1969 г. към The Beatles в състав сър Пол Маккартни, Ринго Стар и покойните Джон Ленън и Джордж Харисън - се присъединява композиторът Били Престън, с когото те пишат и записват албума "Let It Be", отличен с наградата "Грами", и се представят на живо за последен път като група.

Apple Corps се обръща към Park Road Post Production на Джаксън, за да "се потопи в щателна реставрация на филма от оригиналния 16-милиметров негатив" и използва същата технология като тази в поредицата "Get Back", пише БГНЕС.

Припомняме, че в края на 2023 г. се появи съвсем нова песен на The Beatles, озаглавена "Now and Then", която бе създадена с помощта на изкуствен интелект, но без той да се намесва в същността на музиката или пеенето.

