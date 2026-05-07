Нови имена на Summer Gates - Лятна сцена в "Чистилището"

SUMMER GATES не е просто лятна програма – това е поредица от вечери, всяка от които разгръща различен свят. Четири дати с разнородни посоки, обединени от една идея – да ни срещат с музика, избрана с причина, в пространство, което я прави своя. Селекцията е на Reel Feel, а мястото е ЧИСТИЛИЩЕТО.

21 ЮНИ – KAMAAL WILLIAMS a.k.a. HENRY WU / ЖЛЪЧ, ГРИГОВОР & ГЕНА

Първото събитие от SUMMER GATES ни очаква на 21 юни. Какъв по-добър начин да отбележим Международния ден на музиката от събирането на няколко знакови имена от световната и родната сцена, които да ни потопят в едно незабравимо преживяване.

На 21 юни, в чест на музиката и началото на астрономическото лято, откритата сцена на "Чистилището" посреща KAMAAL WILLIAMS. Като артист с тайвански корени, роден в Пекъм, Лондон, той гради мостове – в културен, географски и звуков аспект. Заедно с барабаниста Юсеф Дейс основава дуото Yussef Kamaal, чийто дебютен албум "Black Focus" от 2016 г. поставя началото на нова джаз вълна във Великобритания и печели Breakthrough Award на Jazz FM Awards. Описван като сливане на джаз с електронна денс музика, той преобръща представите за британския джаз и свързва сцени, дотогава изолирани една от друга.

Следват три успешни албума като солов артист под собствения лейбъл на KAMAAL WILLIAMS, наречен Black Focus Records – "The Return" (2018), "Wu Hen" (2020) и "Stings" (2023), всеки от които влиза стъпка навътре в неговия личен звуков и духовен свят. Самият той описва "Wu Hen" като "революция на съзнанието". В последния албум "Stings" участват мултиинструменталистът от Лос Анджелис Мигел Атууд-Фъргюсън, номинираният за "Грами" басист Шарай Рийд и саксофонистът от Атланта Куин Мейсън. "Stings" преминава през хип-хоп, ейсид джаз и неокласически влияния, като доказва, че Уилямс е артист, който не познава граници.

Под псевдонима HENRY WU той издава електронна музика, която съчетава джаз усещане с ритми за клубна атмосфера – хаус, broken beat и онова, което феновете вече наричат "Wu Funk": хибрид между космически джаз, фънк, хаус и хип-хоп груув. На 21 юни двете лица на този артист се срещат.

В същата вечер от българска страна в програмата се включват и ЖЛЪЧ, ГРИГОВОР & ГЕНА. Матю Стоянов, Илия Григоров и Евгени Енчев са сред най-здраво стъпилите имена на родната сцена – с ясна идентичност, автентичен flow и текстове, в които социалният гняв, личните битки и острата самоирония звучат едновременно познато и неудобно. Продукцията на ГЕНА – кинематографична, плътна, с естествен баланс между класически и модерен груув – е основата, върху която So Called Crew и Студийта се превърнаха от идея в институция в родния рап.

30 АВГУСТ – NIGHTMARES ON WAX

С повече от успешна кариера, простираща се в над три десетилетия, Джордж Евелин, по-известен като NIGHTMARES ON WAX, непрекъснато предефинира границите на своето звучене. От времената на наситения със семпли "Smokers Delight" до интроспективното и трансформиращо пътешествие на "Shout Out! To Freedom", неговото творчество не е просто музика, а емоционален резонанс, култура и еволюция.

С "Echo45 Sound System", излязъл през 2025 година, N.O.W прави следващата крачка в тази посока. Микстейпът е жива, дишаща soundsystem култура, която слива соул, руутс, хип-хоп, дъб и електронни елементи. Албумът включва внимателно подбрани колаборации — Yasiin Bey, Greentea Peng, Sadie Walker, Liam Bailey, Yarah Bravo и други, които отдават почит на историята на soundsystem движението. И въпреки цялата колективна енергия, "Echo45" преди всичко е продукция с ясно изразен NIGHTMARES ON WAX почерк. Албумът е своеобразен манифест за единство, свобода и движение напред.

Завладяващите лайв сетове на NIGHTMARES ON WAX размиват границата между диджейство и разказване на истории. Неговите изпълнения са известни със своята топла, аналогова енергия — привличат публиката в споделен груув, който звучи едновременно носталгично и изненадващо актуално. В епоха на бърза и заменима музика, неговият звук остава непреходен — вкоренен в автентичност, свързаност и чист вайб.

11 СЕПТЕМВРИ – MOODYMANN & DANILO PLESSOW aka MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE

На 11 септември Детройт среща Щутгарт. Към първия обявен гост на SUMMER GATES – MOODYMANN, се присъединява DANILO PLESSOW. MOODYMANN e едно от най-енигматичните и значими имена на хаус музиката. Кени Диксън Джуниър е не просто продуцент, той е създател на емоция, изградена от соул, фънк, джаз и блус, пречупени през призмата на хауса по начин, който никой друг не е успял да достигне.

DANILO PLESSOW е артист, за когото смяната на посоката е метод. Лейбълът му MCDE стана легенда с поредицата Raw Cuts. Чрез проекти като Inverse Cinematics, Vermont и Jayson Brothers той е картографирал широко музикално пространство. Със "Space Grapes" се потопи в аналоговото соул и диско звучене на 70-те и 80-те и спечели подкрепата на Gilles Peterson, Mark Ronson и Masters at Work. Най-новият му проект "Rude Futures" е завръщане към електрониката – по-тъмно, по-експериментално, белязано от дигиталната епоха. Първият сингъл "Acid Reaction" излезе през Rush Hour – един от водещите хаус лейбъли в Европа.

На 11 септември MOODYMANN и DANILO PLESSOW ще ни преведат през своите музикални светове в една дълга и незабравима вечер.

20 СЕПТЕМВРИ – JAMIE WOON

Роден в Лондон, JAMIE WOON е певец, автор на песни и продуцент с един от най-разпознаваемите гласове в британската електронна соул сцена. Завършил легендарното BRIT School — същото, което е дало на света Amy Winehouse, Adele и FKA twigs — той изгражда звук, който никога не се е побирал в удобни категории.

През 2010 г. записва парчето "Night Air", копродуцирано от Burial — емоционален ориентир на цялата бас музикална ера. Няколко години по-късно участва в "Settle" на Disclosure, доказвайки, че денс музиката може да бъде дълбока и истински въздействаща. Вторият му албум "Making Time" от 2015 г. му носи номинация за Mercury Prize — наравно с David Bowie и Radiohead.

"Не е нужно да се съобразяваш с очакванията… Ако обичаш да правиш музика, тя е нещо лично твое", казва Jamie в интервю за "The Guardian", философия, която ясно се усеща и в начина, по който изгражда своите лайв изпълнения.

Музиката му е за хора, които не разделят соула от електрониката — и не виждат причина да го правят. На 20 септември той затваря лятото на SUMMER GATES на откритата сцена на ЧИСТИЛИЩЕТО с неповторим концерт на живо.

SUMMER GATES – ПЪЛНА ПРОГРАМА

#001 – 21 ЮНИ 2026

KAMAAL WILLIAMS a.k.a. HENRY WU/ ЖЛЪЧ, ГРИГОВОР & ГЕНА

#002 – 30 АВГУСТ 2026

NIGHTMARES ON WAX

#003 – 11 СЕПТЕМВРИ 2026

MOODYMANN & DANILO PLESSOW aka MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE

#004 – 20 СЕПТЕМВРИ 2026

JAMIE WOON

ЧИСТИЛИЩЕТО – ЛЯТНА СЦЕНА

ул. Индустриална 7

