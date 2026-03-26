Обявиха графика за концерта на Lord of the Lost тази събота

Концертът на LORD OF THE LOST със специален гост AD INFINITUM в София предстои тази събота, 28 март, и обещава силна вечер за феновете на модерния метъл. Събитието ще събере на една сцена две от най-интересните имена в съвременната тежка музика – с впечатляваща визия, мощно звучене и запомнящо се сценично присъствие.

Концертът в София е част от турнето TVOR NOIR в подкрепа на настоящата трилогия "OPVS NOIR". С това турне Lord of the Lost временно се сбогуват с публиката, тъй като бандата ще си вземе поне едногодишна пауза от концертна дейност, за да се посвети изцяло на писането на нова музика и бъдещи творчески проекти.

Ето и график за вечерта:

19:00 – Отваряне на вратите на клуба

20:00 – Ad Infinitum

21:00 – Lord Of The Lost

22:40 – Очакван край

Билетите за концерта на LORD OF THE LOST със специален гост AD INFINITUM на 28 март 2026 г. в клуб Joy Station все още могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно") и Eventim.bg, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://eventim.bg/.

* Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но с придружител