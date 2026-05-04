Остават 10 дни до Skillet в София – правостоящите билети са разпродадени

Остават само десет дни до дългоочаквания концерт на една от най-големите рок банди в света – Skillet, който ще се състои на 14 май 2026 г. в Арена 8888. Интересът към събитието е изключително висок, като билетите за правостоящи вече са напълно разпродадени. Към момента остава ограничено количество седящи места, които все още могат да бъдат закупени.

Концертът се очаква да бъде едно от най-големите музикални събития в България за 2026 година, привличайки фенове от цялата страна и региона.

За Skillet

След почти три десетилетия, единадесет албума и хиляди концерти по целия свят, Skillet продължават да свирят по-силно, да се борят по-яростно и да звучат по-бунтарски от всякога. Към 2024 г. мултиплатинената рок сензация има две номинации за "Грами", награда Billboard Music Award и три албума в Топ 5 на Billboard топ 200. С над 22 милиона продажби по целия свят, Skillet са една от най-слушаните рок банди в историята, с 5 пъти платинения химн "Monster".

Сега световната четворка – Джон Купър (вокали, бас), Кори Купър (китара, клавиши), Джен Леджър (барабани, вокали) и Сет Морисън (китара) – представят своя дванадесети албум - "Revolution" на сцената. Очаквайте нови фаворити като "Unpopular" заедно с иконични хитове, оформили цяло поколение.