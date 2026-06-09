От София и Будапеща до Берлин и Мароко: Tales of Sinemoria събира новата музикална вълна в Синеморец

След първото си издание през 2025 г. фестивалът Tales of Sinemoria се завръща на 19 и 20 юни 2026 г. в Синеморец - място, където музиката, морето и хората се срещат далеч от шума на масовите фестивали и алгоритмичните line-up-и.

Вместо да разчита на утвърдени хедлайнери и вече познати имена, Tales of Sinemoria продължава да следва своята taste-making философия - внимателно селектирана програма от артисти от България и Европа, които експериментират със звук, жанрове и сценично присъствие и тепърва оформят новата музикална вълна.

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Фестивалът е създаден около идеята за откриването - на музика, на хора и на места. През деня публиката се движи между реката, плажа и гората на Синеморец, а вечерите естествено преминават в концерти на артисти, които трудно могат да бъдат поставени в ясни жанрови рамки.

Тазгодишната програма събира 12 изпълнители на три сцени, разположени между морето, реката и гората на Синеморец - фестивална среда, в която музиката не е фон, а причина хората да се събират отново и отново.

Сред първите потвърдени артисти са Aïta Mon Amour - международен проект, който среща мароканската музикална традиция aïta със съвременна клубна енергия и хипнотични ритми. В интерпретацията на Aïta Mon Amour тази сурова и емоционална музика се преплита със съвременна продукция, без да губи своята първична сила.

Към програмата се присъединява и сръбско-германският проект Gordan, който пресъздава мистиката на балканските митове и легенди чрез музика, движеща се между емоционалната експресивност и абстракцията, между традицията и авангарда. Силно въздействащият глас на Светлана Спайич (Marina Abramovic, Robert Wilson, Antony and the Johnsons) звучи едновременно дълбоко свързан с фолклорната традиция и силно интерпретативен. От своя страна барабанистът Анди Щехер (STECHER, Billy Bultheel, Orchestre Les Mangelepa) и Гуидо Мьобиус - бас и електроника - насочват музиката в непредвидими посоки чрез експериментален подход към звука.

Българските артисти също заемат ключово място в селекцията на фестивала. IVA - проектът на сестрите Ива и Елена - вече се утвърждава като едно от най-разпознаваемите имена от новата българска алтернативна сцена, с над 200 концерта в България и Европа и участия на фестивали като Eurosonic, Reeperbahn и Future Echoes. Звученето им смесва кинематографични мелодии, indie rock, trip-hop и алтернативни влияния, а самите те описват музиката си като красиво хаотичен свят извън рамките на стандартната indie сцена.

В програмата участват и PISTAMASHINA - проект, смесващ електроника, glitch pop и кинематографични елементи в мрачно и футуристично звучене. Музиката им комбинира експериментален подход с неочаквана pop чувствителност и усещане за дистопична клубна енергия.

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Сред потвърдените имена е и VEZHDI - базиран в София продуцент, инструменталист и DJ, част от новата вълна български електронни музиканти. В музиката си той смесва тежки бас линии, експериментална електроника и клубна енергия в съвременно звучене без ясни жанрови граници.

Mono and the Stereos също се присъединяват към тазгодишното издание със своя микс от indie, folk и класически рок влияния. Софийската група постепенно изгражда разпознаваемо име на местната сцена със силно сценично присъствие и мелодичен, емоционален подход към писането на музика.

В Синеморец пристигат и Fictional Heat - трио от Будапеща, което комбинира new-wave soul, психеделични елементи и сурова сценична енергия. Музиката им се движи между groove-oriented ритми и ефирни мелодии, допълнени от спонтанно сценично присъствие.

Пълната програма ще бъде обявена през следващaта седмица, а фестивалът отново ще събере в Синеморец публика, за която откриването на нова музика е част от самото преживяване.

Билети могат да бъдат намерени на: https://epaygo.bg/1632314900

Видео от първото издание:

https://youtu.be/xltqo1v9KT8?is=-JTNM_zAhdR4zIGv