Кабинетът "Радев":

От София и Будапеща до Берлин и Мароко: Tales of Sinemoria събира новата музикална вълна в Синеморец

09 юни 2026, 11:32 часа 489 прочитания 0 коментара
Снимка: Tales of Sinemoria
От София и Будапеща до Берлин и Мароко: Tales of Sinemoria събира новата музикална вълна в Синеморец

След първото си издание през 2025 г. фестивалът Tales of Sinemoria се завръща на 19 и 20 юни 2026 г. в Синеморец - място, където музиката, морето и хората се срещат далеч от шума на масовите фестивали и алгоритмичните line-up-и.

Вместо да разчита на утвърдени хедлайнери и вече познати имена, Tales of Sinemoria продължава да следва своята taste-making философия - внимателно селектирана програма от артисти от България и Европа, които експериментират със звук, жанрове и сценично присъствие и тепърва оформят новата музикална вълна.

Още: Европейският дизайн фестивал 2026 разкрива лятна София с изложби, работилници и градски турове

Фестивалът е създаден около идеята за откриването - на музика, на хора и на места. През деня публиката се движи между реката, плажа и гората на Синеморец, а вечерите естествено преминават в концерти на артисти, които трудно могат да бъдат поставени в ясни жанрови рамки.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Тазгодишната програма събира 12 изпълнители на три сцени, разположени между морето, реката и гората на Синеморец - фестивална среда, в която музиката не е фон, а причина хората да се събират отново и отново.

Сред първите потвърдени артисти са Aïta Mon Amour - международен проект, който среща мароканската музикална традиция aïta със съвременна клубна енергия и хипнотични ритми. В интерпретацията на Aïta Mon Amour тази сурова и емоционална музика се преплита със съвременна продукция, без да губи своята първична сила.

Към програмата се присъединява и сръбско-германският проект Gordan, който пресъздава мистиката на балканските митове и легенди чрез музика, движеща се между емоционалната експресивност и абстракцията, между традицията и авангарда. Силно въздействащият глас на Светлана Спайич (Marina Abramovic, Robert Wilson, Antony and the Johnsons) звучи едновременно дълбоко свързан с фолклорната традиция и силно интерпретативен. От своя страна барабанистът Анди Щехер (STECHER, Billy Bultheel, Orchestre Les Mangelepa) и Гуидо Мьобиус - бас и електроника - насочват музиката в непредвидими посоки чрез експериментален подход към звука.

Българските артисти също заемат ключово място в селекцията на фестивала. IVA - проектът на сестрите Ива и Елена - вече се утвърждава като едно от най-разпознаваемите имена от новата българска алтернативна сцена, с над 200 концерта в България и Европа и участия на фестивали като Eurosonic, Reeperbahn и Future Echoes. Звученето им смесва кинематографични мелодии, indie rock, trip-hop и алтернативни влияния, а самите те описват музиката си като красиво хаотичен свят извън рамките на стандартната indie сцена.

В програмата участват и PISTAMASHINA - проект, смесващ електроника, glitch pop и кинематографични елементи в мрачно и футуристично звучене. Музиката им комбинира експериментален подход с неочаквана pop чувствителност и усещане за дистопична клубна енергия.

Още: Sofia Summer Fest 2026 започва през юли! Вижте акценти и програма

Сред потвърдените имена е и VEZHDI - базиран в София продуцент, инструменталист и DJ, част от новата вълна български електронни музиканти. В музиката си той смесва тежки бас линии, експериментална електроника и клубна енергия в съвременно звучене без ясни жанрови граници.

Mono and the Stereos също се присъединяват към тазгодишното издание със своя микс от indie, folk и класически рок влияния. Софийската група постепенно изгражда разпознаваемо име на местната сцена със силно сценично присъствие и мелодичен, емоционален подход към писането на музика.

В Синеморец пристигат и Fictional Heat - трио от Будапеща, което комбинира new-wave soul, психеделични елементи и сурова сценична енергия. Музиката им се движи между groove-oriented ритми и ефирни мелодии, допълнени от спонтанно сценично присъствие.

Пълната програма ще бъде обявена през следващaта седмица, а фестивалът отново ще събере в Синеморец публика, за която откриването на нова музика е част от самото преживяване.

Билети могат да бъдат намерени на: https://epaygo.bg/1632314900

Видео от първото издание:

https://youtu.be/xltqo1v9KT8?is=-JTNM_zAhdR4zIGv

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Синеморец фестивали концерти Tales of Sinemoria
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес