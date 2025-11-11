Почина вокалистът на обичана британска група

Тъжна новина за всички меломани и по-специално за феновете на британския хеви метъл. В официално съобщение членовете на групата Savage разкриха, че техният вокалист и басист Крис Брадли е починал. "Съкрушени сме да съобщим, че Крис Брадли, вокалист и басист, е починал след дълга борба с влошеното си здраве. Крис беше основател на групата, още докато беше в училище, и продължи да бъде неин фронтмен до края на живота си. Неговото наследство ще продължи да живее чрез семейството му, близките му и многобройните му фенове, на които той донесе толкова много радост чрез музиката си! Сърцата ни са с неговото семейство и близките му. Всички ние ще го помним с много носталгия."

Крис Брадли и Savage

Savage е британска хеви метъл група от Мансфийлд, основана през 1976 г. от басиста и вокалист Крис Брадли. Те стават част от движението New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM), а песента им "Let It Loose" от 1981 г. оказва силно влияние върху ранния траш метъл, а Metallica правят неин кавър.

Дебютният им албум "Loose ’n’ Lethal" (1983) се счита за класика в жанра. След кратък разпад през 80-те, групата се възражда през 90-те и продължава да издава албуми, включително "Sons of Malice" (2012) и "7" (2015).

